Salainen kaatopaikka yllätti Oriveden kultakaivoksen edellisen omistajan – Outokumpu: Kunnostus kuuluu Dragon Miningille

Taloussanomat

Salainen kaatopaikka yllätti Oriveden kultakaivoksen edellisen omistajan – Outokumpu: Kunnostus kuuluu Dragon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi tutkii parhaillaan Oriveden kultakaivoksen jätteiden sijoittamista louhokseen rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen, ja kaivoksen nykyinen pyörittäjä Dragon Mining on velvoitettu siivoamaan louhokseen sijoitetut jätteet.Jätteiden sijoittaminen kaivokseen on Dragon Miningin mukaan alkanut jo kaivoksen edellisen omistajan Outokummun aikana.Sisä-Suomen poliisin mukaan lain ja lupaehtojen vastaisen toiminnan epäillään jatkuneen vuosia ja ainakin vuoteen 2016.Outokumpu harjoitti kaivostoimintaa Orivedellä vuodesta 1994 vuoteen 2003. Outokumpu myi kaivoksen australialaisomisteiselle Dragon Miningille, joka aloitti toiminnan Orivedellä vuonna 2007.Outokumpu on muutenkin luopunut lähes kaikesta kaivostoiminnasta, ja sillä on jäljellä ainoastaan Kemin kromikaivos. Nykyisin Outokumpu on keskittynyt ruostumattoman teräksen tuotantoon.– Meillä ei ole mitään tietoa tällaisesta toiminnasta, jätteiden väärä käsittely on ehdottomasti vastoin Outokummun käytäntöjä eikä missään nimessä hyväksyttävää. Olen itse ollut pitkään Kemin kaivoksen ja Tornion tehtaan ympäristöpäällikkönä, enkä ole koskaan törmännyt vastaavaan. Kemin kaivos on kuitenkin tällä hetkellä Suomen suurin maanalainen kaivos, Outokumpu-konsernin ympäristöjohtaja Juha Ylimaunu https://www.is.fi/haku/?query=juha+ylimaunu kertoo Taloussanomille.Hänen mukaansa Outokummun on vaikea selvittää vanhoja asioita, koska Outokummun palveluksessa ei ole myytyjen kaivosten henkilöstöä ja myös arkistot ovat siirtyneet yrityskaupoissa ostajille.– Esimerkiksi Oriveden kaivoksen osalta nämä asiakirjat, ympäristöraportit ja vastaavat sekä henkilöstö siirtyivät uudelle omistajalle.Dragon Miningin toimitusjohtaja Brett Smith https://www.is.fi/haku/?query=brett+smith sanoi Taloussanomien haastattelussa https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005958617.html tiistaina, että yhtiö on sitoutunut siivoamaan kaivoksen, vaikka osa jätteistä olisi Outokummun ajoilta. Hänen mukaansa yhtiöiden välisessä sopimuksessa kuitenkin sanotaan, että vastuu Outokummun aikaisista ympäristövaikutuksista olisi Outokummun.

Mikä on teidän vastuunne Oriveden kaivoksen kunnostuksesta, Juha Ylimaunu?

– Kyllä me aina vastuumme hoidamme. Olemme varautuneet tekemään entisten toimipaikkojen ja kaivosten jälkihoitotöitä aina, kun on tarvetta. Meillä on olemassa ympäristövaraukset sitä varten. Se on aivan normaalia vastuullista yritystoimintaa.– Oriveden tapauksessa kunnostus kuuluu toiminnanharjoittajalle eli Dragon Miningille, joka jatkaa kaivostoimintaa, ja me teemme yhteistyötä ja autamme asioiden selvittämisessä. Mutta meillä on myös sopimus Dragon Miningin kanssa, jota emme voi julkisuudessa kommentoida.

Teillä ei siis ole tietoa siitä, millaista jätettä louhokseen on päätynyt Outokummun aikana?

– Ei harmainta käsitystä, ei mitään tietoa. Tämä on todellakin meillekin täysin uusi tieto.