Pahvinsuikale jäi hissin oven väliin ja mies jumiin – taloyhtiölle 31 000 euron lasku

vangiksi jäänyt mies kieltäytyi maksamasta taloyhtiön vaatimaa noin 700 euron laskua, joka johtui hissin oven avaamisesta ja hissin kunnon tarkastuksesta. Laskusta noussut riita meni käräjille.Pahvinpala tuli kalliiksi taloyhtiölle. Se sai 31 000 euron laskun hävittyään riidan sekä käräjäoikeudessa että Helsingin hovioikeudessa, joka antoi ratkaisun tiistaina.Länsirannikolla olevassa kerrostalossa oli muutto menossa kolme vuotta sitten elokuussa. Taloon muuttanut sai tuttavapariskunnalta apua.Muuttoa helpotti hissi ja sitä myös käytettiin kevyempien tavaroiden kuljetuksessa.Noin 50-vuotias mies oli menossa hissiin takaperin pahvilaatikko sylissään, kun hissin ovi meni yllättäen kiinni. Sylissä ollut pahvilaatikko jäi oven väliin.Mies oli tunnin verran hissin vankina. Pelastuslaitos ehti ennen hissihuoltofirmaa ja muuttoapulainen saatiin pois.Ovi oli juuttunut kiinni, koska laatikosta oli irronnut pahvia eikä hissi liikkunut mihinkään.Hissin turvalaitteena on ovien sulkeutumista kontrolloiva valokenno noin puolen metrin korkeudella lattiasta. Kenno havaitsee vain sillä korkeudella olevat esteet. Jos este jää huomaamatta ovet sulkeutuvat.Taloyhtiö lähetti muuttomiehelle laskun, koska katsoi, että hän oli huolimaton ja aiheutti hissin ongelmat.Mies kieltäytyi maksamasta laskua. Hänen mielestään hissi oli viallinen ja piti sitä vaarallisena.tarkastutti hissin kunnon runsaat kolme kuukautta myöhemmin. Turvalaitteista ei löytynyt vikaa. Taloyhtiön mielestä hissiin juuttuneen kuului maksaa kaikki kulut.Riita ei laskuja lähettelemällä selvinnyt ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeus sai ratkaistavaksi taloyhtiön nostaman kanteen, jolla se vaati runsaan 700 euron kuluja.Oikeudessa hissiin juuttunut kiisti olleensa huolimaton ja oli sitä mieltä, että vaikka koneistosta ei mitään vikaa myöhemmin löytynytkään, niin muuttopäivänä se ei toiminut normaalisti. Hän kiisti myös, että laatikosta olisi irronnut pahvia.Todistajien kertomaan perustuen käräjäoikeus totesi hissin jumittuneen muuttolaatikosta irronneen pahvipalan vuoksi. Ratkaisun mukaan hissin laitteissa ei ollut mitään vikaa.Vaikka ovi jumittui pahvin vuoksi, ei apulainen ollut käräjäoikeuden mukaan korvausvelvollinen, koska kyse ei ollut tahallisuudesta tai tuottamuksellisuudesta.Oikeus muistutti, että hissiin meneminen takaperin ei ole kiellettyä pahvilaatikko sylissä. Muuttoapulainen noudatti vaadittavaa huolellisuutta eikä aiheuttanut tuottamuksellistakaan vahinkoa, ja käräjäoikeus hylkäsi taloyhtiön kanteen.vei riidan edelleen Helsingin hovioikeuteen. Sen mielestä käräjäoikeus oli ratkaissut asian väärin ja vaati muuttoapulaista vastuuseen kuluista.Taloyhtiön mielestä muuttoapulaisen olisi pitänyt ymmärtää mitä tapahtuu, kun hissin oven väliin jättää jotain.Hovioikeus muistutti ratkaisussaan, että muutossa hissiä käytettäessä on noudatettava tarkempaa huolellisuutta. Taloyhtiö ei kuitenkaan osoittanut, että muuttoapulainen käytti hissiä poikkeavasti eikä hän ollut korvausvastuussa tarkastuksen kustannuksista.Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Taloyhtiö joutuu korvaamaan kummankin osapuolen oikeuskulut. Taloyhtiön kulut ovat noin 19 000 euroa ja muuttoapulaisen 12 000 euroa.Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan.