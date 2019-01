Taloussanomat

Lennonjohtajat työseisaukseen torstaina – työriitaa sovitellaan seuraavan kerran perjantaina

8.1. 13:16

Lennonjohtajien työehtosopimusta koskevassa työriidassa etsitään ratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla perjantaina, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto Twitterissä.

Koska sovittelutapaaminen on vasta perjantaina, toteutuu Suomen Lennonjohtajien Yhdistyksen (SLJY) työnseisaus torstaina kello 13–15.



Sovittelun on määrä jatkua perjantaina puoliltapäivin.



Lennonjohtajien uudesta työehtosopimuksesta on neuvoteltu pitkään ja toistaiseksi tuloksetta. Palvelualojen työnantajat Paltan ja SLJY:n välinen työehtosopimus päättyi marraskuun lopussa vuonna 2017.



SLJY on sanonut jatkavansa työnseisauksia joka torstai kello 13–15 siihen asti, että sopu työehdoista löytyy.