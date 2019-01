Taloussanomat

Nyt puhuu kohuissa ryvettynyt kaivosyhtiö: ”Emme ole kerskuneet kaivosten tyhjentämisellä”

Australialaisomistuksessa oleva kaivosyhtiö Dragon Mining on kulkenut viime kuukausina kohusta kohuun. Syksyllä poliisi aloitti Suomen Kuvalehden https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kaivosyhtio-dragon-mining-ei-halua-siivota-kokonaan-oriveden-kultakaivokseen-piilotettuja-jatteita-kaivosjohtaja-vaarallista/?shared=1057151-d21dfc3d-500 jutun jälkeen esitutkinnan jätteiden hautaamisesta yhtiön Oriveden kultakaivokseen. Poliisi epäilee sitä törkeästä ympäristön turmelemisesta.Dragon Mining on toimittanut Pirkanmaan ely-keskukselle siivoussuunnitelman, jossa se kertoo, että se aikoo siivota jätteet louhoksen ylemmältä tasolta, mutta että alempana se voi olla vaikeaa.Joulunpyhinä taas nousi keskusteluun väite, että yhtiö kerskuisi listalleottoesitteessään sillä, että Suomessa valitusprosessit kestävät niin kauan, että kaivokset ehditään tyhjentää kullasta.Oriveden kaivoksen uusi lupahakemus hylättiin kolme vuotta sitten, ja viimeksi hylkäyspäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaivos on siksi voinut toimia vanhalla luvallaan viime vuodet.Keskustelu ei ole perustunut faktoihin, vaan sisältää paljon väärinkäsityksiä, Dragon Miningin toimitusjohtaja Brett Smith https://www.is.fi/haku/?query=brett+smith sanoo nyt Taloussanomille.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan Oriveden kaivokseen haudatuista jätteistä. Miten jätteiden hautaaminen on ylipäätään päässyt tapahtumaan, Brett Smith?

– En ole tässä asiassa paras asiantuntija, koska kyse on kaivoksen edellisen johdon aikaisista asioista, jotka ovat tapahtuneet ennen minun johtajakauttani. En tiedä, miten se on saanut alkunsa ja kuka siitä oli alun perin vastuussa, mutta kun nykyinen kaivospäällikkömme kuuli asiasta, hän ilmoitti välittömästi kaikille työntekijöillemme, että tämä ei ole pelkästään huono käytäntö, vaan vastoin meidän toimintatapojamme.

Milloin kaivospäälliköllenne selvisi, että tällaista on tapahtunut?

– En tiedä tarkkoja päivämääriä, mutta joskus vuonna 2016. Hän kuuli vain huhun, ja hän meni tutkimaan, missä haudattu jäte voisi olla. Kaivos on hyvin vanha ja kuin muurahaispesä, jossa on paljon tunneleita. Hän ei löytänyt tarkkaa paikkaa, mutta teroitti kaikille työntekijöille, että näin ei voi toimia.

Olette huomauttaneet, että jätteiden hautaaminen on aloitettu jo kaivoksen edellisen omistajan, Outokummun aikana. Toiminta kuitenkin jatkui teidän alaisuudessanne?





– Emme voi tietää varmasti, mitä kaivoksen aiemman johdon aikana tapahtui, emmekä voi tietää, mitä edellinen johto kaivoksessa salli ja mitä se ei sallinut. Hyvin tärkeää on se, että olemme sitoutuneet siivoamaan kaivoksen. Emme siis ole sanoneet, ettemme olisi halukkaita menemään louhoksen tietyille tasoille, koska se [jätteiden hautaaminen] olisi tapahtunut edellisen omistajan aikana. Haluamme poistaa kaiken sen jätteen, minkä voimme turvallisesti poistaa.– Suoraan sanottuna kukaan ei tiedä, mitä alemmilla tasoilla on. Emme ole nähneet mitään viitteitä siitä, että siellä olisi jotain vaarallista. Olemme nähneet vain kartonkia, ilmastointiputkia ja puuta. Joillakin kaivoksilla Suomessa on lupa sijoittaa tällaista ei-vaarallista jätettä louhokseen. Meillä ei ole siihen lupaa.

Onko siivousvastuu teidän, vaikka osa jätteistä olisi Outokummun ajalta?

– Me olemme sitoutuneet siivoamaan kaivoksen. Outokummun ja Dragon Miningin välisessä sopimuksessa sanotaan, että vastuu heidän aikaisistaan ympäristövaikutuksista olisi heidän.

Listalleottoesitettänne on tulkittu niin, että sanoisitte voivanne tyhjentää kaivokset kullasta ennen kuin valitusprosessit saadaan päätökseen Suomessa. Miten kommentoitte tätä?

– Ministeri [elinkeinoministeri Mika Lintilä https://www.is.fi/haku/?query=mika+lintila ] sanoi sen tv-uutisissa hyvin: täytyy olla tietty näkemys, jotta voi vetää sellaiset johtopäätökset listalleottoesitteestä. Sanomme siinä, että tietyt prosessit vievät tietyn ajan ja että kaivosten toiminta-aika on tietyn pituinen. Listalleottoesite ei ole yhtiön toimintasuunnitelma, vaan säädösten edellyttämä dokumentti, jossa pyritään antamaan sijoittajille mahdollisimman kattava kuva yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä.– Emme kehuskelleet sillä, että teemme jotain ennen valitusprosessien loppumista, emmekä sano, että yrittäisimme saada kaivostoiminnat päätökseen ennen kuin kaivoslaki muuttuu. Se ei ole edes järkeenkäypää, koska käytämme vuosittain miljoonia dollareita pidentääksemme kaivosten elinkaarta.

Mutta eikö Orivedellä ole kuitenkin käynyt niin, että olette saaneet kaivettua kullan kaivoksesta ennen kuin valitusprosessi hylätystä lupahakemuksestanne on päättynyt?

Onko Suomi houkutteleva maa kaivosinvestoinneille?

Miten kaivoslain pitäisi muuttua, jotta menettäisitte kiinnostuksen Suomessa toimimiseen?

– Orivedellä olemme aloittaneet koeporaukset, koska tarkoituksenamme on pidentää kaivoksen elinkaarta. Epävarmuus on liittynyt siihen, miten luvan kanssa käy, eikä siihen, ettemmekö voisi löytää lisää kultaa.– Suomen kaivoslainsäädäntö on varsin yhdenmukainen muiden maiden kaivoslainsäädäntöjen kanssa. Näin joskus artikkelin, jossa Suomea verrattiin Kongoon, mikä oli naurettavaa. Suomessa on pieni poliittinen riski ja vakaa oikeusjärjestelmä. Suomessa pitää olla viralliset luvat ja täällä on jäsentynyt, järkevä kaivoslaki.– Kyse ei ole mistään tietystä maasta, kyse on tietyn projektin taloudellisista lähtökohdista. Se saa tekemään investointeja, oli sitten kyse kaivoksista, sulattamoista tai kerrostaloista.– Kaivosalaa ovat tahranneet pieleen menneet projektit, joissa kaivosyhtiö on mennyt konkurssiin ja jättänyt kustannukset veronmaksajille. Projektin taloudellisia lähtökohtia voisi arvioida perusteellisesti ennen luvan myöntämistä. Eli ei tutkittaisi pelkästään ympäristövaikutuksia, vaan tutkittaisiin myös projektin taloudellinen vakaus. Tällaista tapahtuu joissakin maissa, ja se voisi ehkä ottaa höyryjä pois keskustelusta. On epäreilua, jos veronmaksajat joutuvat maksamaan kaivoksen kunnostuksen.

Jotkut poliitikot, järjestöt ja kansalaiset ovat vaatineet kaivoslain tiukentamista Suomessa. Mitä ajattelette tästä?

– En ole kuullut mitään täsmällistä siitä, miten sitä haluttaisiin tiukentaa. On helppoa puhua yleisellä tasolla kiistanalaisesta aiheesta. On tavallista, että kun teknologia kehittyy, myös vaatimukset esimerkiksi veden tai jätteiden käsittelyyn muuttuvat. On selvää, että kun uusia lupia annetaan, niissä voidaan edellyttää uusien teknologioiden käyttöä. Lakia ei tarvitse muuttaa, jotta näin voi tehdä.

Olisitteko voineet tehdä jotain toisin, jotta tältä kiivaalta keskustelulta olisi vältytty?

– Jälkikäteen voi aina sanoa, että olisi voinut tehdä jotain toisin. Olemme kuitenkin aina halunneet varmistaa, että meillä on toiminnalle vaadittavat luvat. Mutta olemmeko tehneet mitään erityistä, mikä olisi väärin? Kun kuulimme, että Orivedellä on jätteitä laitettu kaivokseen, olisimme ehkä voineet heti ottaa yhteyttä ely-keskukseen ja yhdessä etsiä jätteiden sijoituspaikan.