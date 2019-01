Taloussanomat

Opiskelijoiden palaute kehnosta ruoasta ei riittänyt syyksi potkuihin – työnantajalle kallista oppia

joutuu maksamaan irtisanomalleen ravintolapäällikölle yhdeksän kuukauden palkan eli lähes 30 700 euroa työsuhteen perusteettomasta purkamisesta.Lokakuussa 2016 potkut saanut yli 50-vuotias nainen vaati Semmalta korvauksena kahden vuoden palkkaa.Oikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli rikkonut velvoitteitaan esimiehenä kohdeltuaan alaisiaan kolmella eri kerralla epäasiallisesti. Nämä teot muodostivat irtisanomisperusteen, mutta suorien potkujen sijaan Semman olisi pitänyt ensin varoittaa naista ja antaa hänelle näin mahdollisuus korjata toimintatapojaan.– Kantajan menettelyä ei voida pitää niin vakavana työsuhteeseen liittyvien velvollisuuksien rikkomisena, ettei työnantajalta voitaisi kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, oikeus linjasi ratkaisussaan.Naisen liki 30-vuotinen työura yliopisto-opiskelijoiden ruokkijana katkesi keväällä 2016 järjestettyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn. Tulokset eivät olleet mairittelevia, minkä seurauksena Semman toimitusjohtaja aluksi vapautti naisen työvelvoitteestaan.Vapautuksen taustalla oli sopimus, jonka mukaan asiakasyhteisöllä on oikeus vaihtaa palveluntarjoajaa. Toimitusjohtaja pelkäsi Semman menettävän kyseisen ruokalan.Myöhempien potkujen perusteeksi Semma ilmoitti kyselyn lisäksi luottamuspulan toimitusjohtajan kanssa sekä naisen epäasiallisen käytöksen esimiehenä.pohti ratkaisussaan myös opiskelijoiden antamaa palautetta ruoan laadusta. Asiakkaiden antamat arviot ruoasta asettuivat viisiportaisella asteikolla jonkin verran keskitasoa alemmas.– Yleisen elämänkokemuksen perusteella vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyt asettuvat yleensä keskitasolle sen molemmin puolin. Siten kyselyn tulosta ei voida käräjäoikeudessa esitetyn selvityksen perusteella pitää erityisen poikkeuksellisena, oikeus perustelee.Oikeudessa kuultujen alaisten mielipiteet naisesta vaihtelivat vahvasti laidasta laitaan. Toisten mielestä nainen oli lämmin ja esimerkillinen esimies, toisten mielestä huutava ”syynääjä”.Kerran nainen oli esimerkiksi soittanut tarjoilijalle aamuviideltä kotiin ja haukkunut tätä idiootiksi. Syynä soittoon oli se, että tarjoilija oli tarjonnut aamutilaisuuteen varatut kuohuviinit edellisen illan tilaisuudessa.– Esitetyn selvityksen perusteella kysymys on ollut alaisten keskuudessa voimakkaasti mielipiteitä jakavasta esimiehestä ja hänen äkkipikaistuksissaan tekemistä yksittäisistä ylilyönneistä, oikeus tulkitsi todistelua.kanteeseen Semma esitti useita yksityiskohtia naisen tekemisistä ja tekemättä jättämisistä, joiden perusteella irtisanominen oli oikeutettu. Näyttö oikeudessa jäi lopulta kuitenkin vähäiseksi.Nainen työllistyi pian potkujensa jälkeen ystävänsä yritykseen selvästi aiempaa pienemmällä palkalla. Ravintolapäällikkönä nainen tienasi yli 3 500 euroa kuussa, mutta uudessa työssään alle 2 200 euroa.– (Naisen) mukaan hänen maineensa ravintola-alalla on irtisanomisen johdosta pilattu pysyvästi Jyväskylän kokoisessa pikkukaupungissa, eikä hän käytännössä voi työllistyä enää vastaavaan tehtävään, oikeus kirjasi naisen kertoneen.Semma joutuu maksamaan lisäksi naisen lähes 11 400 euron oikeudenkäyntikulut. Semman omat oikeuskulut olivat runsaat 8 500 euroa.Työttömyysvakuutusrahastolle Semman on maksettava naiselle maksetuista työttömyyskorvauksista runsaat 1 100 euroa.Kaikkiaan potkut tulivat maksamaan Semmalle siis lähes 52 000 euroa.