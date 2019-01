”Putket voivat vuotaa ihan hetkenä minä hyvänsä ja vakuutus ei korvaa” Lukijat: Näin ikäihmisille kaupitellaan kalliita kotiremontteja

Taloussanomat

”Putket voivat vuotaa ihan hetkenä minä hyvänsä ja vakuutus ei korvaa” Lukijat: Näin ikäihmisille kaupitellaan

”Piippu on pinnoitettava heti”

Yhteishanke, jossa kukaan ei ole mukana

Dementoituneille myyty kolme remonttia

Osta ovelta vain joulukalenteri

Taloussanomat kertoi torstaina 78-vuotiaasta muistisairaasta Paavosta, jonka ovelle tuli remonttikauppias. Lopulta Paavo ei ollut edes varma oliko tehnyt kaupat yli 20 000 euron putkiremontista.Tapaus herätti runsaasti keskustelua ja sadat lukijat kommentoivat artikkelia. Pientaloremonttien sinnikäs kotimyynti on lukijoiden mukaan varsin tavallista ja kohdistuu etenkin iäkkäisiin.Nimimerkki Matti kertoo saaneensa neljä yhteydenottoa päivässä. Talo rempattu -nimimerkki kirjoittaa, että jatkuvat soitot ovat suoranaista häirintää eivätkä soittajat usko ”ei kiitosta”.He kyselevät lukijoiden mukaan piipun, hormien, viemärien, sähköjen, ilmastoinnin, salaojien, katon, ikkunoiden ja ovien kunnosta tai tiedustelevat onko vesiputket vedetty pintaan? Viime aikoina aurinkopaneelien kauppiaat ovat yleistyneet.Vaasalainen Kimmo kertoo, että heidän ovellaan on käynyt muutamassa vuodessa ainakin kymmenen yrittäjää, jotka ovat tarjonneet erilaisia remontteja. Osa on yrittänyt saada kauppoja melko aggressiivisesti painostamalla.– Kaikki pyytävät päästä käymään. Putkiremontteja tyrkytetään lupaamalla ilmaisia tarkastuksia, hän sanoo.Yleensä kiireellistä korjattavaa ”löytyy”. Uskomatonta-nimimerkki kertoo, että hänen sukulaiselleen sanottiin, että piippu on päässyt niin huonoon kuntoon, ettei leivinuunia saa käyttää ennen kunnostusta. Yksin asuva yli 80-vuotias nainen säikähti.– Tilattiin nuohooja tarkastamaan tilanne ja piippu oli kunnossa. Todella surullista, että vanhoilta ihmisiltä koitetaan viedä rahat, kirjoittaja jatkaa.Kokemuksesta sanon kertoo, miten hänen 70-vuotias äitinsä sortui luottamusta herättävän nuoren miehen selityksiin ja teetti käyttövesiputkiremontin.– Soitti hädissään, että edustaja oli sanonut, että on kamala kiire, putket voivat vuotaa ihan hetkenä minä hyvänsä ja vakuutus ei korvaa 70-luvun lopulla rakennettuun taloon tullutta vesivahinkoa.Lapsi jarrutteli ja kehotti pyytämään oman kylän ammattilaisilta tarjouksen.– Minut leimattiin vastarannankiiskeksi, ilkeäksi ja hankalaksi. ”Kyllä minulla on rahaa ja senhän se maksaa, mitä he pyytävät!” äiti oli selittänyt itkua tuhertaen.Kun lapsi epäili huijausta, äiti loukkaantui. Sisarukset eivät kirjoittajan mukaan itsekään ole perehtyneet tällaisiin asioihin ja olivat äidin puolella.– Meinasi mennä välit kokonaan poikki meidän kolmen kesken.Myyjät voivat tulla satojenkin kilometrien päästä. Esimerkiksi Vaasan seudulla pyörii pohjoispohjalaisten ja keskisuomalaisten ja Uudellamaalla päijäthämäläisten yritysten edustajia. Kimmo kertoo, että remontoijat kertovat tyypillisesti tekevänsä töitä alueen muissakin taloissa.Nimimerkki Tyynellekin selitys on tuttu. Hänen kotiinsa on jo neljä kertaa vuoden aikana pyrkinyt ikkunamyyjä, joka on kertonut, että lähistöllä on juuri alkamassa yhteishankinta ikkunoista, mihin olisi mahdollista viime hetkellä ”päästä” mukaan.– Erikoista on, ettei yhteishanke ole tuonut kenellekään koko kylässä vielä uusia ikkunoita, hän kirjoittaa.Talo rempattu miettii, katsovatko myyjät, että omistaja on ”sopivan ikäinen” eli yli 70-vuotias? Hän ja Pappa ilmoittavat onnekseen olevansa vielä sen verran tolkuissaan, että voivat sanoa osaavansa hankkia ammattilaisen, jos joku talossa mättää.Nimimerkki U:n dementoituneiden yli 90-vuotiaiden vanhempien tilanne on hankalampi. Molempien harkintakyky on lapsen mukaan heikentynyt. He eivät osaa käyttää internetiä eivätkä älypuhelinta ja toinen näkee lukea vain suurennuslasin avulla, toinen kuulee vain huudetun puheen.Vaikka parilla on telemarkkinointikielto, vähintään kolmen firman myyjät ovat kaupanneet kunnostuksia.– Kaikki ovat onnistuneet saamaan ensimmäisen käynnin aikana allekirjoituksen sopimukseen, jossa on sovittu 5 000–23 000 euroa maksavista remonteista.Jos yhteiskunta edellyttää vanhusten asuvan mahdollisimman pitkään kotona, sen pitäisi U:n mielestä myös suojella heitä hyväksikäytöltä.– Kaikilla ei ole läheisiä, jotka huolehtivat ja katsovat perään.Moni lukija arvioi, että ovelle tulevat pyytävät aina ylihintaa. Kotimyyjä tarjosi nimimerkki Eläkeläiselle kattoremonttisopimusta, joka olisi pitänyt allekirjoittaa heti. Hän ei tarttunut siihen, vaan kilpailutti hankkeen – ja säästi 43 prosenttia hinnassa.Papalle oli tarjottu käyttövesiputkiremonttia 7 900 eurolla.– Kun kysyin paikalliselta firmalta, hinta oli 2 800. Siellä sanottiin, että Helsingin pojaat yrittivät huijata.Yhden vanhuksen kotona putki oli tukkeutunut. Lapset-nimimerkki kertoo, että myyjä olisi avannut sen vajaalla tuhannella eurolla.– Kolmisen euroa maksanut viemärinavaaja ajoi saman asian.Helenalle taas ehdotettiin yhden huoneen tapetointia 3 900 eurolla. Tee-se itse Reiska kommentoi, että pienehkön huoneen tapetointi tarvikkeineen maksaa enintään 500 euroa.SellWellin mielestä sääntö numero yksi on:– Älä osta ovelta muuta kuin Partiolaisten joulukalenteri.