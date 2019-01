Taloussanomat

50-vuotias mies kävi läpi uskomattoman päihde- ja velkahelvetin – käveli lopulta oikeussalista voittajana

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vajaat

Käräjäoikeuden

50-vuotiaan miehen elämään ei aurinko juurikaan paistanut: päihdekierre alkoi jo 13-vuotiaana ja jatkui kymmeniä vuosia.Mies oli velkaantunut ja vakava liikenneonnettomuus toi rikostuomion, joka vain lisäsi velkataakkaa.Lopulta hän ryhdistäytyi ja jätti päihteet. Hän kouluttautui, sai työpaikan ja meni avioliittoon tultuaan neljännen kerran isäksi.Käräjäoikeus ei miestä päästänyt velkajärjestelyyn, vaikka 122 000 euron vipit eivät enää lyhentyneet.Turun hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja hyväksyi painavista syistä velkajärjestelyn. Ratkaisevaa oli miehen elämänmuutoksen pysyvyys. Hän on ollut lähes viisi vuotta ilman päihteitä.Miehen veloista yli 95 prosenttia oli rikosperusteisia ja ne koskivat seitsemän vuoden takaista törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista. Hän ajoi tuttavansa autolla humalapäissään kahden henkilön vakavaan loukkaantumiseen johtaneen kolarin.Onnettomuudesta tuli pitkä ehdollinen tuomio ja maksettavaksi isot korvaukset.Onnettomuutta edeltävät vuosikymmenet mies vietti vauhdikasta elämää. Ammattikoulu jäi kesken, työpaikat vaihtuivat ja päihteet veivät miestä. Yhden ehdottoman vankeustuomionkin hän istui.Välillä mies yritti ryhdistäytyä ja tavoitteli raittiutta, mutta ei onnistunut siinä.viisi vuotta sitten mies teki täyskäännöksen elämässään: aloitti päihdekuntoutuksen, löysi elämänsä naisen, meni naimisiin, hankki ajokortin, kouluttautui uuteen ammattiin ja tuli isäksi. Hän on ollut vuoden verran koulutustaan vastaavassa työssä.Pitkä päihdejakso ja sen tuomat sosiaaliset ongelmat vaihtuivat raittiuteen.Mies haki velkajärjestelyä vetoamalla painaviin syihin. Ilman järjestelyä hän ei selviäisi veloistaan. Hän sai kuukausittain käteensä noin 1 630 euroa, mutta maksuvaraksi jäi vain runsaat 20 euroa.Elämä näytti ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hyvältä ja hän toivoi pääsevänsä aloittamaan puhtaalta pöydältä ja pääsisi samalla eroon ahdistuksestaan.Velkojat vastustivat järjestelyä. Suurin velkoja kuitenkin totesi, että raitistuminen ja opiskelun aloittaminen voidaan katoa painaviksi syiksi.Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyhakemuksen viime keväänä. Sen mielestä ei ollut olemassa riittävän painavia syitä järjestelyn aloittamiseksi.Käräjäoikeus totesi, että mies on alkanut ottaa vastuuta elämästään hankkimalla ammatin ja vaihtamalla elämäntyyliään, mutta totesi myös, että hän oli vasta kovin lyhyen ajan hoitanut asioitaan vastuullisesti, vaikka olikin muutama tuhat euroa lyhentänyt velkojaan.Velkaantumisesta oli käräjäoikeuden näkemyksen mukaan kulunut vielä melko vähän aikaa ja vastusti myös sen vuoksi järjestelyyn pääsyä.päätös ei miestä lannistanut ja hän haki siihen muutosta Turun hovioikeudesta. Yksimielinen hovioikeus hylkäsi käräjäoikeuden ratkaisun. Sen mielestä täyskäännös elämässä riitti painavaksi syyksi yksityishenkilön velkajärjestelylle.Hovioikeus katsoi, että hakijan toimet osoittavat elämänmuutoksen pysyvyyttä ja pyrkimystä velvoitteiden hoitoon. Velkaantumisesta kuluneelle ajalle hovioikeus ei antanut keskeistä merkitystä, vaikka velan perusteena olikin rikollinen toiminta.Hovioikeus antoi ratkaisunsa torstaina. Velkajärjestelyn oikeusvaikutukset alkoivat saman tien, ja käräjäoikeus joutuu käsittelemään jutun vielä kerran.