UPM:n pois potkima luottamusmies koki hirveän tappion – huippukorvaukset vaihtuivat yli 70 000 euron laskuun

2017 UPM:n Jämsän paperitehtaan entisellä työntekijällä oli syytä iloon. Noin 60-vuotias mies oli voittanut irtisanomista koskeneen riidan Keski-Suomen käräjäoikeudessa ja luvassa olivat mahtavat korvaukset.Käräjäoikeus katsoi UPM:n rikkoneen potkuja antaessaan sekä yhteistoiminta- että yhdenvertaisuuslakia. Vielä pahempaa oli se, että oikeuden mukaan UPM päätti miehen työsuhteen hänen ammattiyhdistystoimintansa vuoksi.Ratkaisussaan oikeus määräsi UPM:n maksamaan miehelle suuret korvaukset, yhteensä noin 129 300 euroa. Summasta reilut 78 000 euroa johtui työsopimuslain vastaisesta työsuhteen päättämisestä.Iloa kesti vain runsaan vuoden. UPM valitti ratkaisusta hoviin, ja viime viikolla Vaasan hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun.Hovioikeuden näkemyksen mukaan UPM ei rikkonut yhtään lakikohtaa. Näin työnantaja vapautettiin kaikista korvauksista.Ratkaisu oli kipeä työpaikkansa menettäneen miehen näkökulmasta. Tappioksi ei lueta vain menetettyjä liki 130 000 euron korvauksia, sillä miehen maksettavaksi määrättiin yhteensä yli 71 000 euron oikeudenkäyntikulut.Miehen omat oikeuskulut kasvoivat lopulta yli 27 000 euroon. Lisäksi miehen on maksettava UPM:n lakimiesten liki 44 000 euron lasku.Voiton ja tappion erotus euroina oli siis himpun verran yli 201 000 euroa.UPM:n Jokilaakson tehtailta elokuussa 2015, kun yhtiö päätti lakkauttaa yhden paperikoneistaan. Työsuhde oli kestänyt liki 32 vuotta.Ennen potkujaan mies työskenteli tehtailla toisen paperikoneen ylimestarina eli työnjohtajien esimiehenä. Hänen peruspalkkansa oli hieman yli 5 000 euroa, mutta ylityökorvausten kera kuukausiansiot olivat käytännössä runsaat 5 700 euroa.Tehtailla työskenteli yhteensä kahdeksan vastaavankaltaista ylimestaria, joista vain yksi sai potkut. Lakkautetun paperikoneen ylimestari siirtyi potkut saaneen miehen tehtävään.Irtisanottu oli ollut aktiivinen ay-toimija vuosikymmeniä. Luottamusmies hänestä tuli muutama vuosi ennen potkuja.Käräjäoikeus katsoi, että UPM irtisanoi miehen tämän ay-toiminnan vuoksi. Miehen mukaan työnantajan edustajien suhtautuminen häneen oli muuttunut viimeisinä vuosina.Riidatonta oli se, että kerran mies ilmoitti kertovansa UPM:n tärkeälle asiakkaalle siitä, miten yhtiö suhtautuu henkilöstöönsä. Tähän UPM:n henkilöstöjohtaja oli sanonut: ”Se on ihan sama, mitä sinä teet viimeisenä työpäivänä”.Miehen mukaan tämä on paikallinen tapa UPM:ssä ilmoittaa irtisanomisuhkasta.– Lausahdus – – – ei kuitenkaan tarkoita, että olisi työnantajan puolesta esitetty tai tarkoitettu esittää konkreettista uhkailua. Kyseiset lausumat eivät merkittävästi poikkea epävirallisessa keskustelussa käytettävästä normaalista puhekielestä, hovioikeus linjasi.Ylimestari, joka sai pois potkitun miehen työpaikan, ei kuulunut ammattiliittoon.mukaan ay-toiminta ei kuitenkaan ollut syy potkuihin. UPM:n selvityksen mukaan kyse oli miehen johtaman paperikoneen kehitystarpeista.UPM korosti, että miehen paikalle valitulla ylimestarilla on paremmat edellykset johtaa paperin kehitystyötä. Potkut saaneen miehen vahvuus oli sen sijaan enemmän mekaanisessa kunnossapidossa.– Hovioikeus toteaa, että työnantaja asettaa itse prioriteettinsa tilanteessa, jossa se joutuu valitsemaan tuotannon kannalta itselleen tärkeimmät henkilöt, ratkaisussa todetaan.Hovioikeuden mukaan kielteistä asennoitumista vastaan puhuu myös se, että mies oli ”edennyt urallaan varsin hyvin”. UPM oli myös alkujaan tiedustellut miehen halukkuutta luottamusmieheksi.Kuukausi potkujensa jälkeen mies sai uuden työpaikan. Palkka putosi samalla noin 2 000 euroa.