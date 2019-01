Taloussanomat

VR siirsi kalustonsa kunnossapidon tytäryhtiölle – uuteen yhtiöön lähes 1 000 työntekijää

VR-Yhtymä on siirtänyt kunnossapidon liiketoiminnan konsernin sisällä toimivalle tytäryhtiölle.

