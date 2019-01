Taloussanomat

Asukas ja hänen koiransa häiriköivät 7 vuotta – neljä naapuria muutti pois ennen kuin metelöijä sai häädön

purki osakassopimuksen vajaat kaksi vuotta sitten. Asukas vastusti ratkaisua, koska hänen mielestään perusteita ei ollut. Hän oli seitsemän vuoden aikana saanut viisi kirjallista varoitusta häiriöitä aiheuttavasta elämästään.Asukkaan koirat haukkuivat joskus tuntikausia öiseen aikaan. Asukas itse metelöi ja möykkäsi niin, että monen naapurin unet jäivät lyhyiksi.Vuosien varrella moni asukas luovutti ja muutti pois talosta. Joku juuri seinänaapuriksi tullut kesti menoa vain kuukauden verran ja etsi rauhallisemman asuinpaikan. Neljä talosta lähtenyttä ilmoitti poismuuttonsa syyksi häiriöitä aiheuttavan naapurinsa.Asumisoikeusyhtiö joutui lopulta viemään häädön ja sopimuksen purkamisen käräjäoikeuteen, joka hyväksyi yhtiön päätökset. Turun hovioikeus pysytti ratkaisun sellaisenaan.on kaksi kerrosta ja kymmenkunta asuntoa, joiden etupihat ja parvekkeet ovat samalle seinustalle.Asukkaan koirat haukkuivat usein pihalla ja asukas itse aiheutti myös häiriöitä: musiikki pauhasi kovaäänisesti ja hän huuteli öiseen aikaan, kun muut asukkaat yrittivät nukkua.Isännöitsijä sai talon asukkailta yhteydenottoja useasti. Niitä tuli etenkin sekä yläpuolisista että viereisistä asunnoista.Isännöitsijälle tuli ilmoituksia myös haukkuvista koirista. Omistaja antoi lemmikkiensä tehdä tarpeensa pihamaalle ja ne jäivät koristamaan nurmikkoa.Ensimmäisen kirjallisen varoituksen asukas sai runsaan vuoden asumisen jälkeen. Varoituksella ei ollut toivottua vaikutusta ja myöhemmin hän sai niitä vielä neljä lisää.Pirkanmaan käräjäoikeus totesi todistajia kuultuaan, että perusteet sopimuksen purkamiseen olivat olemassa vaikka osa talon asukkaista ei ollutkaan mitään meteliä kuullut. Oikeus muistuttikin, että äänet kantautuvat asuntoihin eri tavoin ja niiden voimakkuus voi olla erilainen.Asukas kiisti häiriöt. Hän kertoi nukkuvansa yöt eikä asunnossa kukaan muukaan metelöi, koska miesystäväkin yöpyi omassa kodissaan.Koiriensa öisestä haukunnasta asukas väitti pitäneensä kirjaa, mutta ne olivat käyttäytyneet niin hyvin, ettei merkintöjä ollut tullut. Hän kertoi lisäksi hankkineensa tietokoneeseen ohjelman, joka tallensi öiset äänet, mutta ohjelma ei koirien ääniä ollut tallentanut.Televisiota asukas ei kertomansa mukaan edes katsonut ja radiotakin hän kuunteli kuulokkeet päässään. Hän kiisti kuunnelleensa kovaäänistä musiikkia.Talon äänieristeitä oli tutkittu ja etsitty vuotopaikkoja, joista äänet voisivat kulkeutua naapuriasuntoihin. Muutama kohta oli paikattu.hyväksyi asumisoikeussopimuksen purkamisen, koska asukas vietti häiritsevää elämää. Se on ollut toistuvaa ja kestänyt vuosikaudet. Häiritsevän elämän aiheuttamiseen osallistuivat myös koirat. Koirien ulosteet eivät oikeuden mukaan olleet aiheuttaneen hajuhaittoja eivätkä pilanneet nurmikkoa.Kiista jatkui vielä Turun hovioikeudessa, koska asukas ei mielestään viettänyt häiritsevää elämää eikä sopimuksen purkamiseen ollut perusteita. Yksimielinen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.Asumisoikeusyhtiön 15 000 euron oikeuskulut asukas joutuu maksamaan, koska hävisi riidan. Hän sai omat 6 500 euron oikeuskulunsa valtion piikkiin.Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se antaa valitusluvan.Hovioikeuden ratkaisu on kuluvalta viikolta.