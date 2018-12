Taloussanomat

Konkurssiin menneen lelu­liikkeen myymälöistä 8 on yhä auki Suomessa – katso lista

Katso jutun lopusta tarkka lista liikkeistä

Toys'R'Us-ketjun asiakaspalvelusta kerrotaan, että avoinna Suomessa on kaikkiaan kahdeksan liikettä. Vantaalla on auki kaksi liikettä, ja Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Oulussa, Raisiossa sekä Lempäälässä kussakin yksi.Kaupat ovat auki tämän kuun loppuun eli vielä maanantaina, yhtiö kertoo.Pohjoismainen lelujätti Top-Toy asetettiin konkurssiin perjantaina. Tanskalaisyhtiö omistaa Pohjoismaiden BR- ja Toys'R'Us-ketjut. Konkurssi on seurausta heikosta joulumyynnistä, minkä vuoksi yrityssaneerauksen jatkaminen ei ole enää mahdollista.Konkurssin vuoksi liikkeet eivät enää hyväksy lahjakortteja maksuvälineenä. Jos lahjakortti on ostettu marraskuun lopussa tai sen jälkeen, voi kopion kortista ja kuitin toimittaa yritykselle rahojen saamiseksi takaisin. Hyvitysvaatimukseen tulee lisätä myös oma nimi ja pankkiyhteys. Yritys lupaa käsitellä vaatimukset mahdollisimman nopeasti.Ennen marraskuun loppua ostettuja lahjakortteja ei hyvitetä tässä vaiheessa. Jos niistä haluaa rahat takaisin, voi asiasta ilmoittaa yhtiölle. Vaade käsitellään aikanaan normaalin konkurssimenettelyn yhteydessä kaikkien muiden velkojien rinnalla.Sähköposti, johon hyvityspyynnöt toimitetaan, on toptoy@gorrissenfederspiel.com. Yhteydenotto kannattaa tehdä englanniksi.BR-lelukauppoja on Suomessa ollut 25 ja Toys'R'Us-myymälöitä kahdeksan.