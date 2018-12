Taloussanomat

YIT laajentaa Lapin keskussairaalan – sopimuksella 66 miljoonan hintalappu

Allianssimallilla toteutettavan laajennushankkeen arvo on YIT:n tiedotteen mukaan kokonaisuudessaan noin 66 miljoonaa euroa. Se siirtyy tilauskantaan ensi syksynä, kun toteutusvaiheesta tehdään sopimus.Tammikuussa alkavan kehitysvaiheen on määrä päättyä syyskuussa ja sen jälkeen alkavan toteutuksen on määrä olla valmis syyskuussa 2023.Laajennushanke sisältää kahden uudisrakennuksen rakentamisen nykyisen sairaalaan alueelle Rovaniemellä. Noin 22 700 neliömetrin suuruiseen rakennukseen sijoittuvat yleissairaalan toiminnot ja toiseen, noin 8 000 neliömetrin rakennukseen psykiatrinen sairaala.Lisäksi peruskorjattavia tiloja on 2 800 neliömetriä.Allianssiin kuuluvat rakennusurakoitsijana toimivan YIT:n lisäksi rakennuttajakonsultti Prodeco, arkkitehtisuunnittelusta vastaava Verstas Arkkitehdit sekä erikoissuunnittelun ryhmä, johon kuuluvat Granlund, WSP Finland sekä L2 Paloturvallisuus. Talotekniikasta vastaa YIT:n kumppanina Are.