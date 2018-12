Taloussanomat

Kuluttajien arviot Suomen talouskehityksestä ovat kääntyneet pessimistisiksi

Teollisuuden luottamus heikentynyt

Kuluttajien arviot Suomen talouskehityksestä ovat kääntyneet pessimistisiksi joulukuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä ovat heikentyneet, mutta pysyneet silti kohtuullisina. Käsitykset omasta taloudesta ovat niin ikään aiempaa varovaisempia.Tilastokeskuksen kokoama kuluttajien luottamusindikaattori on liukunut joulukuussa arvoon 16,1 marraskuun 18,3 pisteestä. Vuosi sitten indikaattorin saldoluku oli 24,0. Pitkäaikainen keskiarvo on 12,7.Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat erittäin hyväksi. Kuluttajat kokivat myös, että työttömyyden uhka on jatkanut vähenemistään viime aikoina. Ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle, mutta lainanottoa ja kestokulutustarvikkeiden ostamista kuluttajat vieroksuivat.Luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Itä-Suomessa.Luottamusindikaattorin saldoluku lasketaan siten, että myönteisten vastausten prosenttiosuudesta vähennetään kielteisten vastausten prosenttiosuus. Mitä korkeampi lukema on, sitä myönteisempi on kuva taloudesta.Teollisuuden luottamus on heikentynyt joulukuussa lähelle pitkäaikaista keskiarvoa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Luottamusindikaattorin saldoluku oli +2, kun marraskuussa lukema oli +6. Pitkäaikainen keskiarvo on +1.Yritysten tuotanto-odotukset ovat kuitenkin pysyneet vahvoina. Tilauskanta on keskimääräistä suurempi, mutta sen taso on supistunut vähän.Sen sijaan rakentamisessa suhdanne on säilynyt korkealla. Saldoluku oli +16, kun pitkäaikainen keskiarvo on –7. Tilauskannan kuvataan olevan hyvällä tasolla. Myös henkilöstöä ollaan palkkaamassa lisää jonkin verran.Palveluyritysten talousluottamus heikkeni aavistuksen ja on lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Yleinen suhdannetilanne ei ole enää parantunut, mutta myynti on kasvanut melko ripeästi.Vähittäiskaupassa luottamus on jonkin verran pitkäaikaista keskiarvoa korkeammalla. Muutosta marraskuuhun verrattuna ei ole juurikaan tullut.