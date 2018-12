Joulupukki paljastaa: aattona parhaimmillaan jopa 2 000 euron tili – kolme pukkia ja yksi muori kertovat hintansa

Taloussanomat

Joulupukki paljastaa: aattona parhaimmillaan jopa 2 000 euron tili – kolme pukkia ja yksi muori kertovat hinta

”Tätä työtä voi tehdä monella tapaa”

Omalta osaltani pyrin siihen, että olen sellainen joulupukki kuin lapset uskovat pukin olevan.

Taikuripukki tekee 12 tunnin työpäivän

Tykkään muuttaa esitystäni ja hioa temppujani. Haluan myös tarjota ihmisille elämyksen aidosta joulupukista.

Pukki, muori ja harmonikka

Ensimmäinen jouluaatto pukkina ja muorina toi niin hyvän mielen, että päätimme samantien jatkaa tätä.