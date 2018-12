Keskosvauvana Jorvissa hoidettavan potilaan vanhemmille tuli yllättävän kallis pulma: ”Kuin märkä rätti vasten kasvoja”

Taloussanomat

Keskosvauvana Jorvissa hoidettavan potilaan vanhemmille tuli yllättävän kallis pulma: ”Kuin märkä rätti vasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HUS:ilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pysäköinti on ongelma myös henkilöstölle

Työtä