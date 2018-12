Habbo Hotelin pitkäaikainen vetäjä Timo iski kultasuoneen – myi pelifirman puolella miljardilla eurolla ja kertoo nyt, miten yksi oivallus johti jättimenestykseen

Taloussanomat

Habbo Hotelin pitkäaikainen vetäjä Timo iski kultasuoneen – myi pelifirman puolella miljardilla eurolla ja ker

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erehdyksistä otettiin opiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Jättikauppoja juhlitaan lasillisella kuohuvaa