Oletko hankkinut tuikulla varustetun onnittelurasian? Aiheuttaa palovaaran, palauta heti liikkeeseen

21.12. 15:07

Lämpökynttilän sisältäviä pahvisia onnittelurasioita vedetään myynnistä.

Tuotteiden toimittajan mukaan syynä on se, että pahvinen rasia, johon lämpökynttilä on kiinnitetty, saattaa syttyä palamaan käytön aikana.



Mötto-yhtiö kehottaa poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Onnittelurasian hankkineet voivat palauttaa sen ostopaikkaan tai toiseen tuotetta myyneeseen liikkeeseen, jossa tuotteen hinta hyvitetään asiakkaalle. Kuittia ei tarvita palautuksessa.



Tuotteen valmistaja on Depesche Vertrieb GmbH & Co. Tuote on ollut myynnissä elokuun alusta marraskuun loppuun saakka.