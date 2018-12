Taloussanomat

Raakaöljy halventui roimasti viikossa

Kuluneen neljänneksen aikana öljyn hinta on laskenut sitä tahtia, että pudotus on ollut suurin neljännesvuosilasku neljään vuoteen.

Raakaöljyn hinta on päätymässä tällä viikolla noin kymmenen prosentin laskuun, kun maailmantalouden kasvun hidastuminen ja Yhdysvaltain lisääntyvä liuskeöljy lisää öljyn ylitarjontaa markkinoilla.Sijoittajat epäilevät, että Opec-maiden tuotannonrajoitus ei riitä öljyn hinnan nostamiseksi.West Texas Intermediate (WTI) -laadun futuurien hinta oli New Yorkin raaka-ainepörssissä kello 14.15 Suomen aikaa laskenut 0,45 dollaria 45,43 dollariin barrelilta. Viikon aikana hinta on laskenut noin 11 prosenttia.Brent-laadun hinta oli laskenut samaan aikaan 1,28 dollaria 53,07 dollariin barrelilta. Viikon aikana hinta on laskenut noin kymmenen prosenttia.Kuluneen neljänneksen aikana öljyn hinta on laskenut sitä tahtia, että pudotus on ollut suurin neljännesvuosilasku neljään vuoteen.