Taloussanomat

Kommentti: Osakemarkkinat säikähtivät pahanpäiväisesti – taustalla tärkein markkina-ajuri

Rahapolitiikan paino siirtynyt kaasulta jarrulle

QE:n aikakausi on ohi ja tilalla on QT

Osakemarkkinat ja useat muut arvopaperimarkkinat kautta maailman säikähtivät pahanpäiväisesti Yhdysvaltain keskuspankin Fedin ilmoitettua keskiviikkona, että se jatkaa rahapolitiikkansa kiristämistä.Säikähdys oli samalla kertaa yllättävä ja johdonmukainen.Yllättävänä säikähdystä ja sen voimaa voi pitää sillä perusteella, että Fed jatkaa rahapolitiikkansa kiristämistä melkein siihen malliin – ja itse asiassa tahtia hieman keventäen – kuin se on aiemmin vihjaillut ja finanssimarkkinatkin ovat pitkän aikaa odottaneet.Johdonmukaisena säikähdystä voi taas pitää sillä perusteella, että viime viikkoina eri puolilla finanssimarkkinoita koetut kurssilaskut ja muut takaiskut ovat jo tuntuvasti kiristäneet kansainvälisiä rahoitusoloja ja samalla panneet jo ennalta Fedin kaavailemien kiristysten vaikutuksia toteen.Sitä markkinareaktioista on mahdoton lukea, kumpaa markkinatoimijat säikähtivät enemmän, Fedin aikomusta jatkaa korkojen nostamista ainakin vielä parin noston verran vai sen aikeita jatkaa taseensa supistamista entiseen tahtiin suurin piirtein automaattiohjauksella.Todennäköisesti kurssilaskun sai aikaan näiden kahden rahapolitiikkavälineen ja niitä koskevien säätöjen yhdistelmä. Joka tapauksessa ne vaikuttavat yhdessä ja erikseen viime vuosien tärkeimpään markkina-ajuriin, likviditeettiin.Samalla vahvistui skeptikkojen tulkinta, jonka mukaan osakemarkkinoiden ja muiden riskipitoisten arvopaperimarkkinoiden viime vuosien hurja kurssinousu on ilmentänytkin ennemmin yltäkylläisen likviditeetin vaikutuksia kuin reaalitalouden vahvuuksia.Fedin ja muiden suurten keskuspankkien mittava rahaelvytys on ylläpitänyt ja pääosin lisännyt likviditeettiä muutamaa kuukautta vaille kymmenen viime vuoden ajan.Samalla historiallisen mittava rahaelvytys on ylläpitänyt ja voimistanut eri arvopaperimarkkinoiden kurssinousua.Mutta tästä syksystä lähtien suunta on ollut päinvastoin kiristävä, ja keskiviikkona Fed ilmoitti osaltaan vahvistavansa tätä kiristyvää linjaa.Arvopaperimarkkinoilla ja finanssitalouden muilla alueilla likviditeetti on yhtä kuin markkinoilla kaupankäyntiä ylläpitävien rahavirtojen runsaus ja voima.Yksinkertaisen peruspelkistyksen mukaan likviditeetin lisääntyminen johtaa arvopaperimarkkinoilla yleensä kurssinousuun ja muihin enimmäkseen mieluisiin muutoksiin.Näin jatkui vuosien ajan, kun Fed ja muut keskuspankit painoivat rahapolitiikan kaasua ja rahaa virtasi yhä runsaammin ja yhä riskipitoisempiin sijoituskohteisiin.Saman ilmiön kääntöpuoli on likviditeetin kiristyminen, joka johtaa yleensä päinvastoin kurssilaskuun ja muihin pääosin epämukaviin kokemuksiin.Tästä on koettu esimakua muutaman viime kuukauden ajan, kun suurten keskuspankkien toimista syntyneet yhteisvaikutukset ovat siirtäneet rahapolitiikan painon kaasulta jarrulle.Fed ryhtyi nostamaan korkojaan jo viisi vuotta sitten, joten rahahanojen kiristykset eivät ole uusi ja yllättävä asia. Fed on nostanut niin sanottua Fed funds -tavoitekorkoaan yhdeksällä perättäisellä neljännesprosenttiyksikön nostolla 2,25–2,5 prosentin haarukkaan. Nostot alkoivat nollasta.Se on aiemmin vihjaillut jatkavansa korkojen nostoja vielä ensi vuonna ehkä kolmella erillisellä neljännesprosenttiyksikön nostolla. Keskiviikon vihjeiden perusteella vaikuttaa todennäköisemmältä, että ensi vuoden nostot jäisivät kahteen kertaan.Toisenlainen rahapolitiikan kiristäminen alkoi kolmisen vuotta sitten, kun Fed lopetti taseensa pitkään jatkuneen voimaperäisen kasvattamisen. Silloin se lakkasi kasvattamasta jo suureksi kertyneitä velkakirjasijoituksiaan.Siihen asti tämä niin sanottu määrällinen kevennys (quantitative easing, QE) oli sen pääasiallinen keino tehostaa korkojen nollarajaan ajat sitten jumittuneen rahapolitiikan elvytysvaikutuksia.Noin vuosi sitten Fed alkoi vähitellen vähentää QE:n tehoa aloittamalla taseensa varovaisen supistamisen. Siitä alkoi Fedin niin sanottu määrällinen kiristys (quantitative tightening, QT).Finanssimarkkinoiden pelot QT:n välittömistä kurssipaineista eivät aluksi käyneet toteen, sillä muista keskuspankeista erityisesti euroalueen EKP ja Japanin BoJ jatkoivat omia rahaelvytyksen ohjelmiaan yhteensä suuremmalla voimalla kuin Fed on kiristänyt omiaan.Tänä syksynä suunta on muuttunut, sillä EKP ja BoJ ovat jo vähentäneet omia arvopaperimarkkinoiden tukiostojaan ja vihjailleet jo muistakin kiristysaikeistaan sillä seurauksella, että niiden yhdessä ylläpitämä elvytysteho on jo niukempi kuin Fedin kiristysvoima.Nyt QE on ohi ja QT tilalla – ja vaikutukset tuntuvat finanssimarkkinoilla.