Vanhustyössä uupunut Nina, 41, vaatii lähihoitajille soveltuvuuskokeita: ”Kuka tahansa pääsee sisään”

Potilasturvallisuus on koko ajan vaarassa. Oikeastaan tämä on pelkkää tulipalojen sammuttamista, eikä niin saisi olla.

Koepakko poistettiin vajaat neljä vuotta sitten

Päihdeongelmat näkyvät esimerkiksi lääkevarkauksina

Lähihoitajan työssä hoidetaan hoidetaan vanhuksia, sairaita ja lapsia. Hyvä ammattitaito on potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta perusehto.

Työnantajat: Ongelmana yhtenäisen kokeen puuttuminen