Taloussanomat

”Meiltä puuttuu sellainen asenne töihin, että paska reissu, mutta tulipa tehtyä”

Jos työ ei sitten tuokaan sisältöä elämään, se tuottaa tunteen, että meitä on huijattu. Eihän tämän tällaista pitänyt olla.

Ei kaikilla muillakaan ole töissä kivaa

Vaihtamalla paranee

Vietätkö työpäiväsi huonelihana turhassa palaverissa?

Merkitystä voi löytää myös sitä kautta, että tuottaako oma työ merkitystä muille silloin kun se ei tuota sitä itselle.