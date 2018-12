Taloussanomat

Norran lentäjät aloittavat työ­taistelu­toimet joulu­aattona

Finnairin lentoja Suomessa ja lähialueilla operoivan Norran lentäjät aloittavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon jouluaattona, kertoo yksityisalojen esimiehiä ja asiantuntijoita edustava Yty ry.Lentäjiä edustava Fapa ry on neuvotellut lentäjien uusista työehdoista lokakuun alusta lähtien, mutta ilman tuloksia. Norran lentäjät ovat kieltäytyneet varallaolosta joulukuun alusta alkaen.Työehtosopimuksen piirissä on noin 250 lentäjää.Finnair ei vielä keskiviikkona osannut arvioida, onko ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla vaikutuksia joulunajan lentoihin. Finnairin mediapäivystyksen mukaan asiaa selvitetään ja tietoja työtaistelutoimen vaikutuksista lentoihin saadaan torstaina illalla.Nordic Regional Airlines Norra on Finnairin osittain omistama lentoyhtiö, joka operoi Finnairin kotimaan ja Euroopan liikennettä.Lentäjiä edustava Fapa hakee parannusta lentäjien paikallaan polkeneeseen ansiotasoon. Puheenjohtaja Sami Suontaman mukaan lentäjien palkkoja on korotettu viimeksi vuonna 2013.Suontaman mukaan lentäjien työehdot ovat nykyisellään alle liikennelentäjien yleisen eurooppalaisen tason.Järjestö haluaa myös parannuksia työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen sekä elämänhallintaan työvuorosuunnittelua koskevilla määräyksillä.