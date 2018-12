Taloussanomat

Putkifirman johtaja kadotti uskonsa maisemakonttoreihin ja teki muutoksen – ”Tehokkuus voi tuplaantua”

Jos lorvit, lorvi hyvällä omatunnolla. Jos nukuttaa, ota torkut.

Ajattelun keskeyttäminen voi tulla kalliiksi

Päätäntävalta lisää hallinnan tunnetta

Listaa ja priorisoi sälää