Nelihenkinen perhe muutti Saarijärvelle askeettiseen mökkiin täysin keskelle korpea – rahaa menee vain 800 e/kk

Taloussanomat

Nelihenkinen perhe muutti Saarijärvelle askeettiseen mökkiin täysin keskelle korpea – rahaa menee vain 800 e/k

Pöljät ajatukset

















Pieni kuivan

Metsäautotien

Välillä

Tiilikan asukkeihin









Vanhempien

Täysin muista