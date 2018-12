Taloussanomat

Konkurssien määrä kasvoi liki viidenneksen

Konkurssien määrä on tänä vuonna kasvanut jo lähes viidenneksen vuodentakaisesta, jolloin määrät olivat kuitenkin tavallista pienempiä, kertoo Tilastokeskus.Tilastokeskuksen tänään julkistamien tietojen mukaan tammi–marraskuussa pantiin vireille 2 407 konkurssia, mikä on 382 konkurssia eli 18,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.Konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 485 työntekijää. Tämä on 309 henkilöä eli 2,8 prosenttia edemmän kuin vuotta aiemmin.Tilastokeskus huomauttaa tiedotteessaan, että viime vuoden alkupuolella vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala. Tämä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten pienestä määrästä.Konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla, Tilastokeskus kertoo. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 748 konkurssia, mikä on 167 kappaletta tai 28,7 prosenttia vuodentakaista enemmän.Muiden palveluiden päätoimiala käsittää muun muassa informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut sekä terveys- ja sosiaalipalvelut.Tilastokeskus huomauttaa lopuksi, että konkurssin vireille tulo ei läheskään aina merkitse, että yritys tai ammatinharjoittaja menee lopulta konkurssiin ”ilmaisun varsinaisessa merkityksessä”, vaan konkurssimenettely voi myös jäädä kesken.