Espanja perii Tomilta, 66, ja Vapulta, 70, takautuvasti 20 000 euron verot – pakenivat Kouvolaan: ”Tulkoot hakemaan täältä”

Taloussanomat

Espanja perii Tomilta, 66, ja Vapulta, 70, takautuvasti 20 000 euron verot – pakenivat Kouvolaan: ”Tulkoot hak

Espanja houkutti

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

En enää astu jalallani Espanjaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hotti kertoo

Sanktio jopa kymppitonni

Espanjan veronkeruun

https://www.is.fi/uutisvihje/