Asuntoa vaihtanut mies luuli saaneensa halpaa lainaa – soramonttu ja kuolema puuttuivat peliin

antoi noin 30 000 euroa lainaksi edullisin ehdoin sukulaiselleen kymmenkunta vuotta sitten. Rahat oli tarkoitettu asunnonostoon.Lanko ei määrännyt korkoa lukuun ottamatta lainalle mitään erityisiä ehtoja.Velkakirjan mukaan laina oli tarkoitus maksaa takaisin, kunhan saaja saisi myytyä kiinteistöt, josta hän omisti kuudesosan.Kiinteistöt eivät vain menneet kaupaksi. Aikaa paloi ja kiinteistövälittäjä vaihtui toiseen neljästi.Kauppojen syntyyn saattoi vaikuttaa se, että naapurikiinteistöllä on soranottoalue, joka karkotti mahdolliset ostajat.Lankomies kuoli muutama vuosi sitten noin 70-vuotiaana. Tuolloin velkakirjan laatimisesta oli kulunut jo seitsemän vuotta, mutta laina oli edelleen maksamatta. Lopulta kuolinpesä alkoi vaatia rahoja.ei saanut omiaan, se vei saatavansa oikeuteen ja vaati summalle 3,75 prosentin korkoa. Pesä piti kohtuuttomana lainanehtoa, jonka mukaan se maksetaan takaisin vasta kun lainaaja on saanut vanhan kiinteistönsä myytyä. Pesän mielestä laina oli tarkoitettu lyhytaikaiseksi.Lainaaja kiisti vaatimuksen, koska lainanehdot olivat lankomiehen hyväksymät. Hän oli käyttänyt rahat alkuperäiseen tarkoitukseen ja ostanut asunnon. Asunnon osakekirjat olivat pesän panttina lainaa vastaan.Lainaajan näkemys oli, että vaatimus oli kohtuuton, sillä lanko tiesi miten vaikeaa vanhat kiinteistöt oli saada kaupaksi.Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi lainan maksuun. Oikeus kuuli pesän osakkaita todistajina. He kertoivat lainan olleen lyhytaikainen ja aikaa oli palanut jo kymmenen vuotta.Lainaaja kiisti osakkaiden näkemyksen, sillä lankomies ei ollut koskaan vaatinut rahojaan takaisin.Käräjäoikeus nosti esille kysymyksen oliko tilanne kuolinpesän kannalta kohtuuton., että jos lainanmaksuun ei nyt puututa, voivat kiinteistöt olla myymättä pitkäänkin eikä pesä saa rahojaan mahdollisesti kymmeniin vuosiin. Oikeus vetosi varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annettuun lakiin.Oikeus antoi lainansaajalle puoli vuotta aikaa järjestellä asiansa ja sovitteli lainalle ehdon, jonka mukaan se on maksettava takaisin ensi vuoden heinäkuun alkuun mennessä. Se määräsi koronmaksun tämän vuoden loppuun saakka.Lainansaajan on maksettava kuolinpesän 5 500 euron oikeuskulut.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun viime viikolla.