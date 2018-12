Taloussanomat

Suomen Pankki laski ennusteitaan Suomen talouden kasvusta

Suomen Pankki (SP) on tänään julkistamassaan talousennusteessaan laskenut arviotaan Suomen kuluvan ja ensi vuoden talouskasvusta.SP ennustaa nyt Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna kasvun hidastuvan 1,9 prosenttiin, kun aiemmat ennusteet kesäkuulta povasivat kuluvalle vuodelle 2,9 prosentin ja ensi vuodelle 2,2 prosenttiin kasvua.Vuoden 2020 ennusteensa SP pitää ennallaan 1,7 prosentissa.– Suomen talous kasvaa edelleen, mutta kasvun nopein vaihe on ohitettu. Viennin kasvu jatkuu, mutta epävarmuus maailmantalouden kehityksestä ja euroalueen kasvunäkymien heikentyminen kasvattaa ennustettua heikomman talouskehityksen todennäköisyyttä. Ennusteen suurin riski on viennin kasvun ennakoitua nopeampi hidastuminen lähivuosina, SP sanoo tiedotteessaan.Viime vuosina hitaana pysytelleen inflaation SP ennustaa vähitellen kiihtyvän ja yltävän 1,7 prosenttiin vuonna 2021.– Talouskasvu on viime vuodet ollut laaja-alaista. Kansainvälinen korkeasuhdanne on lisännyt Suomessa tuotettujen vientitavaroiden ja palveluiden kysyntää. Lisäksi Suomen kilpailukyky on parantunut ja investoinnit ovat lisänneet vientiyritysten mahdollisuuksia tuotannon lisäämiseen. Kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ovat tukeneet ostovoiman vahvistuminen, työllisyyden kasvu ja alhaiset korot, SP sanoo.