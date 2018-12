Seiska: Sedu Koskinen haki ravintolayrityksensä konkurssiin – velkoo Jethro Rostedtin kanssa yli 850 000 euron saatavia

Taloussanomat

Seiska: Sedu Koskinen haki ravintolayrityksensä konkurssiin – velkoo Jethro Rostedtin kanssa yli 850 000 euron

Yökerhoistaan tunnettu Seppo ”Sedu” Koskinen on jättänyt Namuravintolat-yhtiönsä konkurssihakemuksen. Yhtiöllä on yli miljoonan velat, suurin velkoja on Koskinen itse.