Kyläkauppias Mauri, 76, myy itsepintaisesti vanhoja elintarvikkeita – Kesko: Toimitukset katkaistiin jo syksyllä

Kyläkauppias Mauri, 76, myy itsepintaisesti vanhoja elintarvikkeita – Kesko: Toimitukset katkaistiin jo syksyl

Parin sadan asukkaan Kimolan kylässä Kouvolan pohjoisosassa sijaitsee Ruoka- ja sekatavarakauppa E. Paavolainen. Vuodesta 1966 lähtien kauppaa pitäneelle Mauri Paavolaiselle https://www.is.fi/haku/?query=mauri+paavolaiselle , 76, tuli keskiviikkona maksettavaksi yhteensä 8 000 euron uhkasakot.Ilta-Sanomat kysyi K-ryhmältä asiasta.

Tarkastuksissa on löytynyt tuotteita, joissa ”parasta ennen”- ja ”viimeinen käyttöpäivä”-merkinnät ovat ylittyneet. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi einekset ja lihavalmisteet. Miten Kesko suhtautuu tällaiseen?

– Emme hyväksy pilaantuneiden elintarvikkeiden myyntiä ja suhtaudumme tilanteeseen erittäin vakavasti. Elintarvikelainsäädäntö kieltää myymästä viimeinen käyttöpäivä –merkittyjä tuotteita päiväyksen ylittymisen jälkeen, K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo https://www.is.fi/haku/?query=matti+kalervo kertoo.– Kauppa oli asiakassopimuskauppamme, joka ei kuulu mihinkään K-ruokakauppa-ketjuun. K-kyltin käyttö edellyttää kuitenkin asiallisia kauppatapoja. Elintarviketurvallisuuden jatkuvista laiminlyönneistä johtuen irtisanoimme sopimuksen ja lopetimme tavaroiden toimitukset asianomaiselle kaupalle jo syksyllä, hän sanoo.

Toisaalta olisi hyvä, ettei hyviä tuotteita viedä turhaan roskiin. Olisiko tähän Keskolla jokin pätevä järjestelmä, jota voisit suositella?

– Ruokahävikin vähentämisessä on saatu hyviä tuloksia viime vuosien aikana ja vuositasolla K-ruokakaupoissa hävikki vähenee keskimäärin 1–2 %. Tärkein hävikkiä vähentävä toimenpide on ennusteperäinen tilaushallinta, jonka avulla tilausmäärät ja kysyntä saadaan täsmäämään tarkasti toisiinsa, eikä hävikkiä synny. K-ruokakaupoissa ympäri Suomen lahjoitetaan syömäkelpoisia elintarvikkeita myös ruoka-apuna hyväntekeväisyyteen esim. paikallisille seurakunnille. Lahjoitetun ruoan määrä kasvaa vuosittain ja 90 % K-ruokakauppiaista tekee tai on tehnyt ruokalahjoituksia paikallisille avustustoimijoille, Kalervo kertoo.

Vaikuttaako tämä Keskoon? Mitä muuta asia tuo mieleen Keskon näkökulmasta?

Radio Rockin Korporaatio sai yhteyden kyläkaupan omistajaan ja kysyi hänen näkökulmansa asiaan. Kuuntele podcasta alla olevasta soittimesta.

