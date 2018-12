Taloussanomat

Kotimainen joulukinkku voi ensi vuonna loppua kaupoista – sikayrittäjät: tuotanto ei enää kannata

Kotimainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuotannon





Kotimaisia

joulukinkku ei tätä menoa pian ole enää itsestäänselvyys.Sianlihan tuotannon kannattavuus on niin heikkoa, että Suomen sikatiloista joka kymmenes lopettaa tänä vuonna. Näin arvioi Suomen Sikayrittäjät ry:n puheenjohtaja Ari Berg https://www.is.fi/haku/?query=ari+berg – Sianlihasta ei saada riittävän hyvää hintaa, että tuotanto olisi kannattavaa, Berg sanoo.Lopettamistahti on tosin ollut kova koko EU-jäsenyyden ajan. Tiloista on lopettanut noin 7 prosenttia vuodessa.Ala kilpailee kansainvälisillä markkinoilla Etelä- ja Keski-Euroopan maiden kanssa, joissa tuotantokustannukset ovat matalammat. Tänä vuonna kustannuksia nostaa myös se, että sato jäi kehnoksi. Se on nostanut rehuna käytettävän ohran hintaa.Bergin mukaan lihasta saatavalla hinnalla saadaan karkeasti ottaen katettua tuotantokustannukset, mutta palkkaan tai pääoman tuottoon siitä ei riitä.asti lopettaneet tilat ovat olleet pitkälti pieniä tiloja, joille ei löytynyt jatkajaa. Jäljelle jäävät kuitenkin laajensivat tuotantoaan, ja siksi tuotannon kokonaismäärä pysyi pitkään melko tasaisena.– Tilamäärän vähentyminen on mielestäni luonnollista kehitystä. Jotta pystyttäisiin säilyttämään jonkinlainen kannattavuus, tilakoon on Suomessa kasvettava edelleen, sanoo tutkimusprofessori Jyrki Niemi https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+niemi Luonnonvarakeskuksesta.Nyt tilojen väheneminen on johtanut myös tuotannon vähenemiseen, kun jäljellä olevien tilojen investoinnit ovat hyytyneet. Bergin mukaan Suomessa tuotetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa vähemmän sianlihaa kuin syödään.Siitä huolimatta kotimaisia joulukinkkuja pitäisi vielä tänä vuonna riittää, sillä kaupat ovat sopineet määristä ja tuottajahinnoista useita kuukausia etukäteen.– Mutta ensi vuodesta tulee paljon vaikeampi, Berg sanoo.Bergin mukaan tuotanto näyttää laskevan ensi vuonna yhtä paljon kuin tänä vuonna, jos kannattavuus ei parane.– Silloin ollaan jo niin reippaasti alituotannon puolella, että on todellinen huoli, riittääkö jouluna suomalaista kinkkua kaikille sitä haluaville.pienentäminen lähelle kotimaista kulutusta voi olla hyväkin asia.Jäljellä olevat tilat voivat hyötyäkin siitä, että tuotanto on pienempää kuin kotimainen kulutus. Ehkä kotimaiselle sianlihalle olisi silloin mahdollista luoda jopa suurempaa lisäarvoa, Niemi pohtii.– Tilanne, jossa tuotetaan hyvin paljon yli oman kulutuksen ei ole hyvä, jollei meillä ole houkuttelevia vientimarkkinoita. Ja sitähän meillä ei tähän mennessä ole ollut.Esimerkiksi pakotteisiin tyssännyt sianlihan vienti Venäjälle oli Niemen mukana ylijäämien dumppausta. Parhaat katteet saadaan kotimaasta.kinkkuja riittää halukkaille, kaupat vakuuttavat.S-ryhmässä luomukinkkujen saatavuus on jopa aiempia vuosia parempi, valikoimapäällikkö Juha Nieminen https://www.is.fi/haku/?query=juha+nieminen sanoo.Keskon tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen https://www.is.fi/haku/?query=janne+vuorinen kehottaa silti hankkimaan kinkkunsa hyvissä ajoin, jos haluaa juuri tietynlaisen.– Ensi vuoden osalta tilannetta on vielä tässä vaiheessa aikaista arvioida, Vuorinen sanoo.Vuorisen mukaan hinnat ovat nousseet hieman viime vuodesta.Sen on huomannut myös Suomen Sikayrittäjien puheenjohtaja Ari Berg https://www.is.fi/haku/?query=ari+berg . Bergin omien, kinkkuhyllyllä tekemien havaintojen mukaan kilohinnat ovat nousseet jopa euron verran.Hinnat ja valikoimat vaihtelevat kaupoittain.Esimerkiksi S-ryhmässä kilohinnat vaihtelevat noin neljästä noin 20 euroon. Edullisin kotimainen kinkku on perinteinen noin 12-kiloinen joulukinkku ja kalleimpia luomukinkut.

Miten hinnat sitten kehittyvät ensi vuonna?

– Mikäli halutaan, että tuotanto jatkuu Suomessa, tuottajahinnan täytyy nousta tai kustannusten merkittävästi laskea. Mutta tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että tuotantokustannukset laskisivat, Berg muotoilee.Tuottajahinnan nousu ei välttämättä tarkoita kuluttajahintojen merkittävää nousua, jos esimerkiksi kauppa tinkisi omista katteistaan, Berg lisää.