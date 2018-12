Taloussanomat

Joulu voi iskeä pahan loven suomalaisten saldoon – huonoimmat ratkaisut saatetaan tehdä vasta pyhien jälkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005924275.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuntuma kadoksissa

Ei yhtä poppakonstia