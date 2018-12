Taloussanomat

Öljyntuottajamaat hieroivat sovun tuotannon leikkauksista – raakaöljyn hinta lähti nousuun

7.12. 17:57

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec on päässyt sopuun tuotannon leikkaamisesta.

Alustavan ratkaisun mukaan päivätuotantoa vähennetään 1,2 miljoonaa tynnyriä, minkä toivotaan kannattelevan laskupaineissa ollutta öljyn hintaa.



Tieto alustavasta sopimuksesta nosti raakaöljyn hintaa lähes viidellä prosentilla. Brent-viitelaadun öljyn hinta nousi noin 63 dollariin.



Opec-maiden sopimus on määrä vahvistaa vielä Opeciin kuulumattomien öljyntuottajamaiden kanssa.



Financial Timesin mukaan vähennys on määrä jakaa niin, että Opecin jäsenet leikkaavat tuotantoaan 800 000 tynnyrillä ja Opecin ulkopuoliset 400 000 tynnyrillä.