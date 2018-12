Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

Taloussanomat

Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin ro

Runsaan

Liiketilan

Helsingin

kahden vuoden takainen varoitus oli Helsingin hovioikeuden mukaan ehtinyt jo vanhentua eikä sen perusteella liiketilaa voitu ottaa taloyhtiön hallintaan. Käräjäoikeus oli päätynyt päinvastaiseen lopputulokseen.Ratkaisu merkitsee taloyhtiön osakkaille mojovaa laskua. Taloyhtiön on maksettava kaikki riidan oikeuskulut, jotka nousevat noin 64 000 euroon.Varoitusten taustalla olivat ravintolassa ja lähiympäristössä sattuneet häiriöt, joista talon asukkaat harmistuivat.Taloyhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti ottaa kaksi vuotta sitten liiketilan hallintaansa kolmeksi vuodeksi.omistaja piti ratkaisua virheellisenä ja vaati sen kumoamista Helsingin käräjäoikeudessa. Omistajan mielestä kahdelle annetulle varoitukselle ei ollut perusteita ja kolmatta ei hänen käsityksensä mukaan ollut edes annettu.Asukkaita häiritsi muun muassa ravintolan jukeboxi, koska paikka oli avoinna aamun pikkutunneille. Myöhemmin ravintola luopui jukeboxista.Taloyhtiön mielestä hallintaan otolle oli perusteet. Häiriöitä taloyhtiössä oli ollut yli 10 vuotta ja häiriöt vain pahenivat.Jotkut asukkaista kertoivat isännöitsijälle pelkäävänsä ravintolan edustalla olevaa porukkaa. Häiriöitä aiheuttivat myös baarin edustalla tupakoivat.Ravintolan omistaja kiisti oikeudessa ongelmat. Hän myönsi ravintolan saaneen varoituksia, mutta viimeisestäkin oli kulunut jo niin kauan, että hän oletti asioiden olevan kunnossa. Hän koki asioiden sujuneen hyvin eikä hän ollut saanut talon asukkailtakaan ikävää palautetta.Desibelimittaria tarkkailtiin, ettei meteli menisi liian äänekkääksi, samoin tupakoitsijoiden alue oli syynissä. Yksi talon asukkaista oli ravintolan vakioasiakas eikä hän kokenut mitään häiriöitä ravintolan vuoksi, mutta häiriöitä aiheuttivat hänen mielestään kaupasta kaljaa hakevat kadulla liikkujat.Yksi osakkaista yritti myydä ravintolan yläpuolella olevaa asuntoaan. Kauppoja ei syntynyt ja asunto oli laitettava vuokralle. Hänen mukaansa kauppoja ei syntynyt ravintolan vuoksi. Hän kertoi, että meteliä oli joskus paljon ja oli itse soittanut poliisit useasti. Ambulanssikin on käynyt usein ravintolan asiakkaiden vuoksi.Meteliä aiheuttivat myös lattialle putoilevat biljardipallot, ja häiriöitä oli myös päivällä.käräjäoikeus hyväksyi taloyhtiön ratkaisun hallintaanotosta. Se totesi ravintolan saaneen tiedon taloyhtiön aikeista puoli vuotta ennen ylimääräisen yhtiökokouksen ratkaisua edellisessä yhtiökokouksessa.Käräjäoikeus uskoi kirjallisia todisteita ja todistajien kertomuksia häiriöistä, joista talossa asuvat ovat kärsineet vuosikaudet. Asukkaat ovat myös pelänneet alueella liikkuvia.Käräjäoikeus piti ravintolalle annettuja varoituksia perusteltuina. Vaikka ravintoloitsija oli tehnyt toimia, joilla häiriöitä oli vähennetty, niin edelleen ravintola niitä aiheutti.Käräjäoikeuden mielestä liikehuoneiston hallintaanotolle oli perusteet olemassa ja hylkäsi ravintoloitsijan kanteen. Ravintoloitsijalle päätös olisi merkinnyt yli 20 000 euron oikeuskuluja.Ravintoloitsija vei riidan edelleen hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden tuomion. Hovioikeus perusti ratkaisunsa ravintoloitsijan saamaan kolmanteen varoitukseen, joka oli annettu noin kaksi ja puoli vuotta ennen hallintaanottoratkaisua.Hovioikeuden mukaan päätöstä ei tehty kohtuullisessa ajassa varoituksen antamisesta. Se vetosi Rovaniemen hovioikeuden vuonna 2000 antamaan ratkaisuun, jossa puolentoista vuoden takaista varoitusta pidettiin vanhentuneena.Hovioikeus katsoi, että omistajan oikeusturvan kannalta ei ole kohtuullista pitää häntä epätietoisena siitä, ryhdytäänkö varoituksen perusteella hallintaanottoon. Oikeus julisti taloyhtiön päätöksen pätemättömäksi.Kun taloyhtiö hävisi riidan, se saa maksettavakseen kaikki oikeuskulut, jotka nousevat yli 60 000 euron. Ravintoloitsija vapautui kaikista kuluista. Hovioikeuden yksimielinen ratkaisu on tältä viikolta.