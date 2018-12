Taloussanomat

Rosatom käynnisti maailman ensimmäisen kelluvan ydinvoimalan

7.12. 13:10

Venäjän ydinvoimayhtiö Rosatom on käynnistänyt kelluvan ydinvoimalansa ensimmäisen reaktorin toimimaan kymmenen prosentin kapasiteetilla.

Akademik Lomonosov on tällä hetkellä telakoituna Rosatomin laivastoyhtiö Atomflotin tiloissa Murmanskissa.



Akademik Lomonosov on Rosatomin ja maailman ensimmäinen kelluva ydinvoimala. Se on tarkoitus kuljettaa Itä-Siperiassa sijaitsevan Pevekin satamaan ensi vuoden kolmannella neljänneksellä, missä sen on määrä korvata kaksi vanhentuvaa sähkölaitosta.