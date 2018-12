Taloussanomat

Virolaislehti bongasi ”historiallisen” käänteen: Saku-olut on nyt Helsingissä halvempaa kuin Tallinnassa

Virossa elintason nousu on pikkuhiljaa hilannut juomien ja ruuan hintoja ylöspäin.

