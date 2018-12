Taloussanomat

Merkittävä muutos vuoden takaisesta – näin paljon rahaa suomalaiset aikovat käyttää jouluun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei pelkkää tavaraa, myös aineettomat lahjat suosiossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy