Taloussanomat

Kiinalaisen Huawein talousjohtaja pidätettiin Kanadassa Yhdysvaltojen pyynnöstä

Kiinalaisen puhelinvalmistajan Huawein talousjohtaja on pidätetty Kanadassa Yhdysvaltojen viranomaisten pyynnöstä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy