Kuntotarkastaja vaikeni omakotitalon mittavista tuhoista – pariskunta luuli selviävänsä pelkällä pintaremontilla

rakennetun talon kaikki ulko- ja väliseinät olivat tuhoutuneet 70 sentin korkeuteen saakka. Remontointi olisi maksanut jopa 170 000 euroa, kun ostajapariskunta odotti selviävänsä enintään 15 000 euron pintaremontilla.Käräjäoikeus purki 240 000 euron talokaupan ja hovioikeus oli samaa mieltä. Myyjän on palautettava rahat ja hänen on maksettava oikeudenkäynti- ja selvittelykuluja noin 103 000 euroa.Oikeuden päätösten perusteella kuntotarkastuksen tehnyt yrittäjä oli töpeksinyt perusteellisesti. Kokemusta insinöörimiehellä oli, sillä hän oli tehnyt uransa aikana jopa pari tuhatta kuntotarkastusta. Kumpikin osapuoli hyväksyi hänet tarkastuksen tekijäksi.Pariskunnan tietämys rakentamisesta oli olematon. Tärkeätä oli löytää talo, jossa ei tarvitsisi remonttia juuri tehdä. Pirkanmaalta löytyi vuonna 1983 rakennettu tiilivuorattu talo, josta kaupat tehtiin kesällä 2015.Ennen kauppaa talon kunto tarkastettiin. Pariskunta ei ollut tarkastuksessa paikalla. Heitä edusti miehen isä, jonka tuntemus rakentamisesta oli myös vähäinen.Talo oli rakennettu valesokkelille ja kaksoisbetonilaatalle. Rakenne selvisi ostajalle vasta kaupanteon jälkeen, koska kuntotarkastuksessa valesokkelista ei puhuttu eikä raportissa ole siitä mitään mainintaa.Valesokkelia on pidetty kymmenkunta vuotta riskirakenteena, mutta se oli aiemmin yleinen. Kymmeniä tuhansia suomalaiskoteja seisoo sellaisella.Jos ostaja tiesi miten talo oli tehty, hän ei olisi oman kertomansa mukaan kauppoja tehnyt, vaikka olisi saanut talon halvemmalla.tutkitutti talon rakenteet uudelleen ja teetti sisäilmatutkimuksen noin yhdeksän kuukautta kaupanteon jälkeen. Ne kertoivat karua kieltä talon kunnosta.Talon ulkoseinistä ja väliseinistä paljastui kosteus- ja mikrobivaurioita. Alaosan puurakenteet vaativat uusimista 70 sentin korkeuteen asti. Edessä olisi ollut kallis ja aikaa vievä remontti. Omistaja sai pienen pintaremontin unohtaa.Ostaja vei asian käräjille ja vaati ensisijaisesti kaupan purkua. Myyjä kiisti kanteen Pirkanmaan käräjäoikeudessaSeinärakenteita talossa on kaikkiaan runsaat sata metriä. Ulkoseinien pituus on yhteensä 55 metriä, ja väliseiniäkin lähes saman verran.Vaurioiden syynä oli kosteuden pääsy puutteellisesti eristetystä betonilaatasta seinärakenteisiin.ei ollut turvallista asua ennen kuin remontit olisi tehty. Lapset saivat melko pian muuton jälkeen hengitystieoireita.Myyjän mielestä ostajalla oli selonottovelvollisuus, mutta oli laiminlyönyt sen. Hän oli kuitenkin valmis palauttamaan 30 000 euron kauppahinnasta, vaikka hänen mielestään talo ei poikennut sovitusta.Käräjäoikeus purki talokaupan. Ratkaisuun se päätyi kuntotarkastuksen ja todistajien kertomusten perusteella: valesokkelin riskit olivat toteutuneet ja talossa oli laatuvirhe.Kuntotarkastuksen teki auktorisoitu kuntoarvioija. Hän tekee vuosittain 200–250 tarkastusta. Yrittäjä on asuntokaupan kuntotarkastaja ja hänellä on FISE-pätevyys, joka ulottuu vuoteen 2024 saakka.FISE-pätevyys on osoitus ammattiosaamisesta rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla.huomauttaa, että kuntotarkastusraportissa ei ole mitään mainintaa valesokkelista, kaksoisbetonilaatasta ja eikä kosteusriskeistä.Raportin mukaan yläpohjasta löytyi kosteusjälkiä, mutta ei kosteusvaurioita, jotka vaikuttaisivat asuinkelpoisuuteen. Talo todettiin olevan hyvässä, osittain tyydyttävässä kunnossa.Kuntotarkastaja kertoi maininneensa valesokkelista tarkastukseen osallistuneelle isälle, mutta isä kiisti väitteen oikeudessa. Talon myyjä ei maininnut sanallakaan kuntotarkastuksen keskusteluista.Asuntokaupan kuntotarkastusohjeen mukaan riskirakenne on selvitettävä. Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana, että kuntotarkastaja olisi unohtanut kirjata raporttiin riskirakenteet, jos niistä oli keskusteltu laajasti ja arveli, ettei niistä ei ollut keskusteltu todennäköisesti lainkaan.Oikeuden mielestä ostajille ei voinut tulla erityistä selonottovelvollisuutta asiasta, josta ei ollut edes keskusteltu. Oikeus lisäksi muistutti, että ostajilla ei ollut rakentamisen asiantuntemusta.Koska talossa oli virhe eikä ostaja voinut käyttää sitä asuntonaan, oli kaupan purkuun oikeus.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan myyjän oli palautettava koko kauppahinta.vei riidan edelleen Turun hovioikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista. Myyjän mielestä talosta löytyneet vauriot eivät olleet esteenä asumiselle eivätkä terveydelle.Myyjä piti ostajan vaatimuksia kohtuuttomina ja muistutti, että talo seisoo 100 000 euron arvoisella tontilla.Hovioikeudessa kuultiin todistajana tutkijaa, jolla on oma insinööritoimisto ja joka on ollut mukana valtakunnallisissa hometutkimuksissa. Hän piti kuntotarkastuksen tehneen yrittäjän toimintaa ammattitaidottomana, koska ei ollut merkinnyt raporttiinsa mitään riskirakenteista.Hovioikeus teki käräjäoikeuden ratkaisuun vain vähäisen muutoksen. Ostajan on maksettava myyjälle asumishyötynä 14 500 euroa. Hovioikeus korotti summaa 3 500 eurolla.Myyjän on palautettava koko kauppahinta. Hänestä tulee taas talonsa omistaja ja hänen on riidan hävinneenä osapuolena maksettava vielä omansa sekä ostajan 103 000 euron oikeuskulut.Myyjällä on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.Hovioikeuden ratkaisu on viime viikolta.