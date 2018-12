Taloussanomat

Hallitukselta esitys: Osakesäästötilit käyttöön vuonna 2020

Tilille voi siirtää enintään 50 000 euroa

Pörssisijoituksia on tarkoitus voida jatkossa tehdä osakesäästötilin kautta. Osakesäästötilit ovat tulossa käyttöön vuonna 2020. Sijoittajalle porkkana osakesäästötilissä syntyy verotuksen lykkääntymisestä. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa.Pitkäaikaissijoittamisen verokohtelu on suomalaisen verokeskustelun ikuisuusaihe. Hallitus antoi esityksensä pitkään esillä olleista osakesäästötileistä tänään.Asiakas voi siirtää tilille rahaa, jotka voidaan sijoittaa pörssiosakkeisiin. Sijoituksia voi tehdä myös monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, Suomessa esimerkiksi First North -kauppapaikalla. Ulkomaisiin osakkeisiin voi sijoittaa samoin edellytyksin kuin suomalaisiin osakkeisiin.Osakesäästötilille voi siirtää ainoastaan rahaa, ei esimerkiksi jo omistuksessa olevia osakkeita. Hallitus esittää, että tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Tämä 50 000 euron raja koskisi tilille siirrettävän rahan määrää. Sijoitusten arvo voisi nousta tätä suuremmaksi tai laskea tätä pienemmäksi. Esimerkiksi jos asiakas on sijoittanut tilille 10 000 euroa ja tilillä olevien osakkeiden arvo on noussut 100 000 euroon, asiakas voi edelleen sijoittaa tilille 40 000 euroa lisää.Asiakas maksaisi sijoitusten tuotoista veroa siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Tuotto olisi verotettavaa pääomatuloa. Toisin sanoen veroa ei menisi siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppaa ja siitä syntyisi myyntivoittoja.Yksi olennainen kysymys osakesäästötiliin liittyen on ollut osinkojen verokohtelu. Osinkoa verotettaisiin samalla tavalla kuin muita tuottoja. Niistä menisi veroa siinä vaiheessa, kun asiakas nostaisi varoja tililtä. Osingot voisi pitää tilillä tai sijoittaa uudestaan osakkeisiin.Hallitus on kertonut tavoittelevansa osakesäästötilillä piensijoittajien aktiivisen säästämisen ja sijoittamisen edistämistä. Hallituksen mukaan sillä pyritään myös edistämään pääomien tarjontaa yrityksille.Samalla muuttuu säästöhenkivakuutusten, kapitalisaatiosopimusten ja ei-verotuettujen vapaaehtoisten määräaikaisten eläkevakuutusten verotus niin, että se vastaa osakesäästötilin verotusta.Juttua täydennetty kello 12.10.