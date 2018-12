Taloussanomat

Naapuritontilla räjäyteltiin, kerrostalo halkesi – rakennuttaja joutuu maksamaan osakkaille yli 200 000 euroa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Talon rakennuttanut Taova Oy joutuu korvaamaan asunto-osakeyhtiön 32 osakkaalle hinnanalennusta yhteensä 212 377 euroa.Jyväskylän Kuokkalaan vuonna 1997 rakennetun kerrostalo betonirunko halkesi pian valmistumisen jälkeen naapuritontilla tehtyjen räjäytystöiden seurauksena. Taova Oy rakennutti kohteen asumisoikeusasunnoiksi valtion korkotukilainalla.Kymmenen prosentin osuudella huoneistot hallintaansa saaneet osakkaat lyhensivät lainaa vuokralaisina sopimuksen mukaan 20 vuoden ajan, jonka jälkeen he lunastivat asunnot itselleen. Osakkeista runsas kolmasosa on edelleen talon alkuperäisillä asukkailla.Vuonna 2017 tehtyjen kauppojen jälkeen määräysvalta yhtiössä siirtyi Taovalta asukkaille.Osakkaat vaativat talon halkeamisesta ja muista pienemmistä rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvistä virheistä yhteensä noin 370 000 euron hinnanalennusta.Vaatimukset kiistäneen Taovan mukaan osaomistusasuntojen kaupasta ei voi saada asuntokauppalain mukaista hinnanalennusta. Taova katsoi myös, että asia on vanhentunut.Rungon halkeamiseen Taova katsoi olevansa syytön. Taova korosti lisäksi, että rungon korjaaminen olisi nostanut asukkaiden vuokria.Oikeus yhtyi Taovan näkemykseen siitä, ettei halkeama aiheuta asumishaittaa eikä sen korjaaminen ole tarpeellista. Oikeus otti kuitenkin huomioon myös psykologisen puolen.– Se (halkeama) on kuitenkin sellainen seikka, joka käräjäoikeuden arvion mukaan vaikuttaa merkittävästi yksittäisen asunnon ostajan tunteisiin, ajatteluun ja käyttäytymisen, oikeus pohti ratkaisussaan.– On hyvin todennäköistä, että monet asunnon ostajaehdokkaista perääntyvät kaupanteosta kuultuaan rakennuksen laajasta halkeamasta. Tästä aiheutuu sekä myyntiaikojen pidentyminen että kauppahintojen alentuminen.Näin osakkailla on oikeuden mukaan puhevalta vaatia hinnanalennusta.– Koska kysymys on yhdestä sopimuskokonaisuudesta, ostajilla on edelleen oikeus vedota virheeseen, vaikka he ovat vuonna 2017 tienneet halkeamasta. Käräjäoikeus hyväksyy kantajien perustelut siitä, että ostajilla ei ole käytännössä ollut muuta taloudellisesti järkevää vaihtoehtoa kuin pitäytyä 90 prosentin loppuosuuksien ostamisessa vuonna 2017.Oikeus arvioi hinnanalennuksen määräksi 7,5 prosenttia kauppahinnasta. Osaketta kohden hinnanalennuksesta määrätty korvaus on keskimäärin runsaat 6600 euroa. Suurimmat korvaukset nousevat hieman yli 10 000 euron.Pienempien ja kokonaisuuden kannalta vähäisempien, rakennuksen huoltoon liittyvien virheiden osalta kantajilla ei oikeuden mukaan ole puhevaltaa, joten nämä vaatimukset jätettiin tutkimatta.Osakkaat vaativat Taovaa korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulunsa, yhteensä lähes 195 000 euroa eli keskimäärin runsaat 6000 euroa.Oikeus katsoi, että kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ovat osaketta kohden vain 1900 euroa. Kantajien oikeudenkäyntikuluja Taova sai maksettavaksi yhteensä siis 60 800 euron verran.Kohtuullistamisen pääsyy oli se, että suuri osa kuluista kohdistui kantajien häviämään vaatimukseen rakennuksen pienten virheiden osalta. Keskimäärin runsaan 4000 euron tappio oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa syö useilta osakkailta pois suuren osan hinnanalennuksen tuomasta korvauksesta.Taovan omat oikeudenkäyntikulut olivat runsaat 77 000 euroa. Kaikkiaan talon halkeminen tuli maksamaan rakennuttajalle noin 343 000 euroa.