Taloussanomat

Dubailainen rakennusyhtiö lähtee rahoittamaan Vesterbackan tunnelia

Dubailainen rakennusyhtiö lähtee rahoittamaan Vesterbackan tunnelia

3.12. 9:56

Liikemies Peter Vesterbackan luotsaama tunnelihanke Tallinnaan on saanut ensimmäisen ulkopuolisen rahoittajan.

Rahoittajana toimii dubailainen rakennusyhtiö ARJ Holding LLC. Sopimuksen mukaan FinEst Bay Area Development saa 100 miljoonan euron rahoituksen, joka käytetään tunnelin suunnitteluun ja lupa-asioihin.



Vesterbacka on arvioinut tunnelin kustannuksiksi 15 miljardia euroa.



Lisäksi tunneli on jo Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa, ja arvio tunnelin ympäristövaikutuksista jätetään ely-keskukselle tammikuussa.



Helsingin ja Tallinnan välisiä tunnelihankkeita on kaksi, virkamieshanke FinEstLink sekä Vesterbackaan henkilöityvä ja yksityiseen rahoitukseen nojaava FinEst Bay Area Project.