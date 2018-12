Taloussanomat

Jarin ja Arin jätti­rekka Kenworth VW900A sai kylkiinsä 10 800 valoa – yli 20 vuotta vanha ilmiö Suomeen

Katso jutun alusta videolta Tarkkasen haastattelu rekasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy