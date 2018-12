Taloussanomat

IS testasi ”villien taksien” hinnat: tällainen on hintaero lentoasemalta Helsingin keskustaan





Maanantai 19.marraskuuta klo 13.40. Helsinki-Vantaa – Helsingin keskusta. Hinta 37,30 euroa.

Tiistai 20.marraskuuta klo 12.50. Helsinki-Vantaa – Helsingin keskusta. Hinta 50 euroa.

Tiistai 20.marraskuuta klo 15.31. Helsinki-Vantaa – Helsingin keskusta. Hinta 48,10 euroa.

Keskiviikko 21.marraskuuta klo 10.49. Helsinki-Vantaa – Helsingin keskusta. Hinta 46,50 euroa.





Keskiviikko 21.marraskuuta klo 12.24. Helsinki-Vantaa – Helsingin keskusta. Hinta 50,10 euroa.

Keskiviikko 21.marraskuuta klo 15.50. Helsinki-Vantaa – Helsingin keskusta. Hinta 44 euroa.





Jotta lopputulos olisi mahdollisimman aito, käytimme poikkeuksellista tiedonhankintamenetelmää. Toimittaja esiintyi Suomessa vierailevana ulkomaalaisena.Kaikki kuusi taksikyytiä otettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman neljänneltä kaistalta, jossa asiakkaita ottaa kyytiin muut kuin Lähitaksi, Vantaan Taksi ja Taksi Helsinki. Näillä kolmella yhtiöllä on omat kaistat.Kaikki kyydit päätyivät Helsingin keskustassa rautatieaseman vieressä sijaitsevalle hotellille. Taksimatkat tehtiin kolmena peräkkäisenä päivänä ja kyytien ajankohdat vaihtelivat klo 11–16 välillä.Kävelen kolmen muun taksijonon ohi viimeiseen taksijonoon. Jonosta ei tosin voi puhua, koska neljännellä taksikaistalla on tasan yksi taksi. Muissa jonoissa takseja olisi ollut yllin kyllin. Kilpailua asiakkaista ei myöskään ole, olen tämän kaistan ainoa.Ystävällinen keski-ikäinen mies toivottaa minulle hyvää päivää, nostaa laukkuni takaluukkuun, avaa minulle oven ja lähtee liikkeelle. Auton katolla on keltainen taksivalo ja taksamittari laitetaan päälle. Mies esittelee sujuvalla englannilla matkalla näkyviä ostoskeskuksia ja muita rakennuksia. Säästäkin puhutaan. Käy ilmi, että mies on kotoisin Virosta ja hän on asunut Suomessa 7 vuotta. Nyt hän ajaa taksia oman toiminimensä kautta.Tasan puoli tuntia kestänyt matka päättyy Helsingin keskustan hotellin ovelle. Mies nostaa minulle laukkuni, antaa pyydettäessä kuitin ja toivottaa hymyillen hyvää päivänjatkoa. 19 kilometrin matkan loppusumma on 37,30 euroa, eli 6 euroa halvempi kuin esimerkiksi Vantaan taksin kiinteä hinta Helsinki-Vantaan lentoasemalta Helsingin keskustaan (43e).Neljännelle taksikaistalle kaartaa vihdoin auto. Muiden kolmen kaistan oltua käytännössä täynnä takseja, tämä neljäs kaista ammotti tyhjyyttään toista tuntia. Taksivalo loistaa katolla ja taksamittari laitetaan heti päälle. Ratin takana istuu bangladeshilainen yrittäjämies, jolla on oma auto käytössä.Puhelias mies kertoo asuneensa Suomessa 10 vuotta. Suomessa asuu myös miehen vaimo ja lapsi, vanhemmat asuvat edelleen kaukana Bangladeshissa. Määränpäämme tulee vastaan klo 13.25. Mies ilmoittaa hinnaksi tasan 50 euroa. Kuittikin annetaan pyydettäessä. Tosin yksinkertaisesta kuitista ei ilmene matkan pituus ja kesto, vain summa, taksiyrittäjän nimi sekä y-tunnus näkyvät.Neljännellä kaistalla näyttää olevan jonossa viitisen autoa. Hyppään kyytiin klo 15.31. Taksamittari laitetaan päälle. Heikosti englantia puhuva mies kysyy mistä tulen, ja kertoo tulleensa Vietnamista Suomeen 25 vuotta sitten. Oli opiskellut Vietnamissa biologian maisteriksi, mutta alan työtä ei miehen mukaan ole täällä tarjolla. Nyt mies on ajanut yrittäjänä taksia Suomessa 10 vuoden ajan.Kello 15.59, eli tasan puoli tuntia myöhemmin saavumme tutun hotellin eteen. Matkaa kertyi 19,56 kilometriä ja loppusumma kuitissa on 48,10 euroa.Neljäs taksikaista näyttää jälleen yksinäiseltä. Hetken kuluttua siihen rullaa Kajon-taksiyhtiön tilataksi. Taksivalo katolla ja taksamittari löytyy. Nuorehko marokkolaiseksi paljastuva mies ei juuri juttele, mutta matka sujuu oikein asiallisesti. Lähdemme Helsinki-Vantaalta klo 10.49 ja saavumme hotellin eteen 11.12. Matka sujuu 23 minuutissa, siis hieman vikkelämmin kuin kaksi edellistä. 19,1 kilometrin matkan loppusumma on 46,50 euroa.Kävelen tottuneesti muiden taksijonojen ohi neljännelle kaistalle. Siellä ei ole kertaakaan näkynyt muita asiakkaita. Muilla kaistoilla sen sijaan käy jatkuva kuhina. Kello 12.24 hyppään autoon.Puhelias Nigeriassa syntynyt ja Suomessa 12 vuotta asunut mies saa matkan tuntumaan lyhyemmältä. Juttua piisaa. Mies kertoo lapsistaan, jotka asuvat isovanhempien kanssa Nigeriassa. Toiveena olisi saada lapset Suomeen. Mies ehtii puolen tunnin matkan aikana päivitellä myös synnyimaansa viimeisimpiä käänteitä. Sota ja väkivalta ovat arkipäivää.Keskusteluntäyteinen matka päättyy klo 12.51 hotellin eteen. Takana on 19,5 kilometriä ajoa. Kuitissa oleva loppusumma, 50,10 euroa, on tähän mennessä vertailun kallein.Tällä kertaa neljännellä kaistalla on melkein ruuhkaa. Jonossa on kuutisen autoa ja asiakkaitakin näkyy olevan. Keski-iän ylittänyt suomalaismies huikkaa minut kyytiin jonon keskeltä. Hyppään takapenkille. Muut jonossa olevat kuskit suuttuvat tästä selvästi. ”Hei pitää ottaa jonon edestä". Voimakkaat käsimerkit vahvistavat sanomaa, että taksikuskini rikkoi perussääntöä ottaessaan minut kyytiin ennen jonon edessä olevia.Kuljettajani sulkee oven nopeasti ja painaa heti kaasua. Kun ihmettelen tilannetta ääneen, mies vastaa.– Ei tässä mitään, tämä vaan on tällaista kun kilpailu on niin kovaa.Kuski kertoo ajaneensa taksia peräti 40 vuotta.– Nuo muut olivat tuollaisia uusia kuskeja, hän toteaa.Saavutamme Helsingin keskustan vertailun nopeimmassa ajassa, tasan 20 minuutissa. Taksamittarissa näkyy summa 44 euroa, vertailun toiseksi halvin.Kuusi taksimatkaa kertoo vain osatotuuden ns. villien taksien hinnoittelusta. Niiden perusteella voi kuitenkin todeta, että hinnoissa on eroja, mutta mitään räikeitä ylilyöntejä ei hinnoissa näkynyt. Hyvä nyrkkisääntö on sopia hinta etukäteen kuljettajan kanssa.