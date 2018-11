Taloussanomat

Pitääkö firman pikkujouluissa olla piikki auki? ”Mieluummin ympäri vuoden parempaa palkkaa”

Osallistu keskusteluun ja kerro kommenttikentässä pikkujoulumuistojasi.

Lukijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy