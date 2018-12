Taloussanomat

Tällaisia marginaaleja pankit tarjoavat nyt asuntolainoille – ”Kilpailu on ollut vauhdikasta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lainaa ilman järjestelykulua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordea: Riskin hinnoittelu vaatii jumppaamista