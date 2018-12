Korealainen pelialan ammattilainen kertoo, miksi hän muutti Kajaaniin – ”Juuri sen takia halusin Suomeen töihin”

Taloussanomat

Korealainen pelialan ammattilainen kertoo, miksi hän muutti Kajaaniin – ”Juuri sen takia halusin Suomeen töihi

Koreassa toinen tahti





Suuri muutos perheelle

En ollut koskaan ajatellut, että voisin mennä kotiin töistä jo viiden aikaan. Sitä ei olisi tapahtunut Koreassa.