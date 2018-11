Taloussanomat

Selvitys: 3 eri tapaa tuoda ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen Yrittäjät kannattaa muutoksia, ay-liike vastustaa