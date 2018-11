Taloussanomat

Pienmeijerit vaativat maidon hintaa polkeneelta Valiolta yli 40 miljoonan euron korvauksia

29.11. 3:19

Maidontuottajien omistamat pienmeijeriosuuskunnat vaativat Valiolta yli 40 miljoonan euron korvauksia Helsingin käräjäoikeudessa.

Taustalla on Valion hintojen polkeminen kilpailijoiden ajamiseksi ulos markkinoilta. Pienmeijerit kävivät vaatimustensa mukaan lähellä koko perusmaitobisneksestä luopumista Valion toiminnan takia.



Käsittely alkaa tänään valmisteluistunnolla, ja varsinainen pääkäsittely on määrä aloittaa alkuvuonna.



Korkein hallinto-oikeus on jo todennut, että Valio laski perusmaitojen hintoja keväällä 2010 tarkoituksenaan syrjäyttää markkinoilta ainakin kovin kilpailija Arla.



Valio kiistää käräjillä, että sen tarkoituksena olisi ollut ajaa kilpailijoita ulos markkinoilta ja vaatii oikeutta hylkäämään neljän pienmeijerin kanteet.