Oikeudenkäynti alkaa: Pienmeijerit vaativat Valiolta yli 40 miljoonan euron korvauksia

Pienmeijerit vaativat korvauksia Valiolta hintojen polkemisen takia. KHO on jo todennut, että Valio laski hintoja tarkoituksenaan syrjäyttää etenkin Arla.

Pienmeijerit: Valion strategia toimi

Valio vaatii kanteiden hylkäämistä

Maidontuottajien omistamat pienmeijeriosuuskunnat vaativat Valiolta yli 40 miljoonan euron korvauksia Helsingin käräjäoikeudessa. Taustalla on Valion niin sanottu saalistushinnoittelu eli hintojen polkeminen kilpailijoiden ajamiseksi ulos markkinoilta. Käsittely alkaa oikeudessa torstaina valmisteluistunnolla, ja varsinainen pääkäsittely on määrä aloittaa alkuvuonna.Valio laski perusmaitojen hintoja merkittävästi keväällä 2010, korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan tarkoituksenaan syrjäyttää markkinoilta ainakin kovin kilpailija, ruotsalais-tanskalainen maitojätti Arla. KHO määräsi Valion maksamaan jo 70 miljoonan euron seuraamusmaksun.KHO:n mukaan vajaat kolme vuotta kestäneen polkuhinnoittelun taustalla oli Valion ylimmän johdon suunnittelema ja toteuttama strategia ja Valion tarkoituksena oli päästä korottamaan hintojaan myöhemmin.Tästä huolimatta Valio kiistää käräjillä kilpailijoiden markkinoilta ulos ajamiseen tähtäävän saalistusstrategian. Se kuitenkin myöntää määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuosina 2010–2012.Myös Arla vaati alun perin 58 miljoonan korvauksia Valiolta, mutta sopi kiistan tänä syksynä.Pienmeijerit kävivät vaatimustensa mukaan lähellä koko perusmaitobisneksestä luopumista. Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva muutaman kymmenen tuottajan muodostama Ilmajoen Osuusmeijeri joutui myymään tuoremaitotuotteidensa liiketoiminnan.– Mikäli Kilpailuvirasto ei olisi puuttunut Valion saalistushinnoitteluun, Valion tavoite kilpailijoiden sulkemisesta pois perusmaitomarkkinoilta olisi todennäköisesti toteutunut hyvinkin nopeasti, kolmen suurimman pienmeijerin vaatimuksissa todetaan.Kaikkiaan käräjillä korvauksia vaatii neljä meijeriä. Suurimman, reilun 19 miljoonan euron korvausvaateen on esittänyt suonenjokelainen Osuuskunta Maitomaa. Satakuntalaisten, pohjanmaalaisten ja pirkanmaalaisten tilojen Osuuskunta Satamaito vaatii vähintään noin 12,5 miljoonan euron korvauksia ja pohjalainen osuuskuntameijeri Maitokolmio reilun kymmenen miljoonan korvauksia.Ilmajoen Osuusmeijeri vaatii vajaan 1,2 miljoonan euron korvauksia.Valio vaatii oikeutta hylkäämään kanteet ja pienmeijereitä maksamaan sen oikeudenkäyntikulut. Yhtiön mukaan se ei rikkonut kilpailulainsäädäntöä tahallaan tai huolimattomuuttaan.– Valio oli pyrkinyt toimimaan kilpailulainsäädännön sallimissa rajoissa, eikä se ollut voinut perustellusti odottaa Kilpailuviraston ja sittemmin markkinatuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden arvioivan asian toisin, yhtiö sanoo vastauksessaan.Valion mukaan hinnat olisivat joka tapauksessa laskeneet, sillä perusmaidon kysyntä oli ollut laskussa, Arla oli ryhtynyt tuomaan Suomeen ruotsalaista raakamaitoa ja vuoden 2008 taloudellinen taantuma oli saanut kuluttajat tuijottamaan hintalappua entistä tarkemmin.